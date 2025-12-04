Jueves nublado y con lloviznas: estados que tendrán mal tiempo hoy 4 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que el país se prepara para un jueves con condiciones climáticas variadas.

De acuerdo con el Inameh, la mitad sur y occidental del territorio serán las zonas más afectadas por la inestabilidad atmosférica.

Desde las primeras horas de la mañana, se espera que varias regiones experimenten lluvias y lloviznas de diferente intensidad, mientras que la franja costera y central mantendrá cielos más despejados, aunque con nubosidad fragmentada.

Pronóstico del Inameh: día nublado y lluvioso

A medida que avance el día, el pronóstico indica que la nubosidad se incrementará, especialmente en el Sur y los Andes, lo que resultará en precipitaciones de intensidad variable durante la tarde y la noche.

¿Cómo estará el clima en la Gran Caracas?

Para la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital y La Guaira) se espera un día agradable con poca probabilidad de lluvia.

El cielo estará de poco a parcialmente nublado. Las temperaturas serán frescas durante la madrugada, con mínimas que oscilarán entre 17°C y 19°C, alcanzando máximas cálidas de 28°C a 29°C por la tarde.

Zonas con mayor inestabilidad

Las regiones con mayor riesgo de lluvias fuertes y actividad eléctrica son los Llanos Occidentales (Barinas, San Fernando), donde se esperan lluvias con tormentas eléctricas en la tarde y noche.

De igual manera, la región Andina (Mérida, Táchira y Zulia) y la zona Sur (Bolívar, Amazonas, Guayana Esequiba) presentarán nubosidad persistente y lluvias a lo largo del día.

Con respecto a las temperaturas:

La ciudad de Mérida registrará la temperatura mínima más baja del país, con solo 9°C.

Maracaibo y Puerto Ayacucho experimentarán las temperaturas más altas, con máximas que alcanzarán los 35°C y 38°C respectivamente.

Ciudades como Maracay y Valencia tendrán máximas de 30°C a 31°C con mínimas alrededor de los 18°C.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube