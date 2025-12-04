Jueves nublado y con lloviznas: estados que tendrán mal tiempo hoy 4 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que el país se prepara para un jueves con condiciones climáticas variadas.
De acuerdo con el Inameh, la mitad sur y occidental del territorio serán las zonas más afectadas por la inestabilidad atmosférica.
Desde las primeras horas de la mañana, se espera que varias regiones experimenten lluvias y lloviznas de diferente intensidad, mientras que la franja costera y central mantendrá cielos más despejados, aunque con nubosidad fragmentada.
Pronóstico del Inameh: día nublado y lluvioso
A medida que avance el día, el pronóstico indica que la nubosidad se incrementará, especialmente en el Sur y los Andes, lo que resultará en precipitaciones de intensidad variable durante la tarde y la noche.
¿Cómo estará el clima en la Gran Caracas?
Para la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital y La Guaira) se espera un día agradable con poca probabilidad de lluvia.
El cielo estará de poco a parcialmente nublado. Las temperaturas serán frescas durante la madrugada, con mínimas que oscilarán entre 17°C y 19°C, alcanzando máximas cálidas de 28°C a 29°C por la tarde.
Zonas con mayor inestabilidad
Las regiones con mayor riesgo de lluvias fuertes y actividad eléctrica son los Llanos Occidentales (Barinas, San Fernando), donde se esperan lluvias con tormentas eléctricas en la tarde y noche.
De igual manera, la región Andina (Mérida, Táchira y Zulia) y la zona Sur (Bolívar, Amazonas, Guayana Esequiba) presentarán nubosidad persistente y lluvias a lo largo del día.
Con respecto a las temperaturas:
La ciudad de Mérida registrará la temperatura mínima más baja del país, con solo 9°C.
Maracaibo y Puerto Ayacucho experimentarán las temperaturas más altas, con máximas que alcanzarán los 35°C y 38°C respectivamente.
Ciudades como Maracay y Valencia tendrán máximas de 30°C a 31°C con mínimas alrededor de los 18°C.
