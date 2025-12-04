Golpe de oficina: Terence Crawford pierde el cinturón tras haber vencido al 'Canelo' Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

Menos de tres meses después de haber destronado a Saúl "Canelo" Álvarez, Terence Crawford fue golpeado por una decisión administrativa que sacude la división de peso supermediano. El boxeo mundial ha perdido a su campeón indiscutido. Terence Crawford (42-0, 31 KOs), quien alcanzó la cima tras su victoria categórica sobre Canelo Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas, ha sido despojado de uno de sus títulos.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) emitió un comunicado oficial anunciando la decisión, atribuyendo la acción a la falta de pago de las cuotas de sanción.

Incumplimiento de pagos

El CMB señaló que, a pesar de que el campeón Crawford habría ganado unos 50 millones de dólares por el combate contra Canelo, la organización había modificado sus reglas para limitar la tarifa de sanción al 0,6%, muy por debajo del 3% habitual.

A pesar de esta reducción, la CMB afirma que "Bud" nunca cumplió con el pago.

"El CMB notificó al campeón sobre su incumplimiento de las disposiciones expresas de las Reglas y Reglamentos del CMB; específicamente, el impago de las cuotas de combate para sus dos últimas peleas: contra Israil Madrimov y contra Saúl Álvarez".

El Consejo Mundial aseguró haber enviado "múltiples comunicaciones" al equipo legal y representantes de Crawford sin obtener respuesta ni acuse de recibo. Finalmente, el CMB determinó que no tuvo "más remedio que actuar".

Una parte del dinero que el campeón debía abonar estaba destinada al Fondo de Boxeadores José Sulaimán, el cual ofrece ayuda humanitaria a pugilistas y sus familias en todo el mundo.

El título vacante y la revancha con Canelo

La decisión del CMB tiene lugar justo cuando circulan rumores sobre negociaciones para una revancha entre Crawford y Saúl "Canelo" Álvarez. El boxeador mexicano ha manifestado que su prioridad es volver a enfrentarse a Crawford.

Sin embargo, debido a la decisión del CMB, un eventual segundo combate ya no pondría en juego el mote de campeón indiscutido de los supermedianos. El cetro del Consejo Mundial de Boxeo ha quedado vacante y se decidirá en el próximo enfrentamiento entre el actual campeón interino Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz.

Hasta el momento, Crawford, invicto en 42 peleas, no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos.

