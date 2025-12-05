Mayor acceso en Florida: conozca los supermercados Publix en los que puede renovar la matrícula de su vehículo

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), los conductores tienen mayores facilidades para renovación de un importante trámite vehicular, como lo es el mantener al día su matrícula, le contamos los detalles.

Resulta que la cadena de supermercados Publix, en alianza con el Florida Highway Safety and Motor Vehicles – FLHSMV, sigue agregando dentro de sus tiendas quioscos de autoservicio para la renovación de la matrícula de vehículos.

Estos populares quioscos de registro de vehículos Florida MV Express permiten a los conductores evitar las filas en las oficinas de registro de vehículos del condado.

Originalmente, este programa de Publix comenzó en abril, con cinco supermercados de Miami-Dade, ahora, se indica que el número de ubicaciones en el sur de la Florida donde los conductores pueden realizar esta tarea anual se ha duplicado, como lo reseña el portal de El Nuevo Herald.

Quioscos de servicio en Florida: en cifras

En todo el estado, 82 quioscos de autoservicio para la renovación de la matrícula de vehículos estaban en funcionamiento desde el mes de julio.

Actualmente nueve locales Publix Florida MV Express, desde Hollywood hasta Pembroke Pines, se suman a los cinco en el área de Miami, desde Homestead hasta Doral.

Es decir, la cifra total paso este mes de diciembre de 82 a 97 quioscos de autoservicio.

Estas son las ubicaciones de las tiendas Publix habilitadas en el sur de estado:

Estas son las tiendas Publix del sur de la Florida con quioscos MV Express -hasta el 5 de diciembre- o las que estarán disponibles a finales de diciembre:

En Miami-Dade y Broward

- Condado Miami-Dade:

Homestead Towne Square, 891 N. Homestead Boulevard, Homestead.

Publix on the Bay, 1920 West Avenue, Miami Beach.

Corsica Square, 15771 SW 152 Street, South Miami-Dade.

The Shoppes at Quail Roost, 20202 SW 127 Avenue, Cutler Bay. • Doral Commons, 7550 NW 104 Avenue, Doral.

- Condado Broward:

Hollywood Mall, 3251 Hollywood Boulevard, Hollywood.

Lakeview Center, 1400 Coral Ridge Drive, Coral Springs.

Coconut Creek Plaza, 4849 Coconut Creek Parkway, Coconut Creek.

Publix at Plantation, 1181 S. University Drive, Plantation.

Countryside Shops, 5656 S. Flamingo Road, Cooper City.

Además, se espera que los quioscos Florida MV Express estén disponibles en estas ubicaciones del Condado Broward entre mediados y finales de diciembre:

Pembroke Commons, 600 N. University Drive, Pembroke Pines.

Welleby Plaza, 10155 W. Oakland Park Boulevard, Sunrise.

Northridge Shopping Center, 1003 E. Commercial Boulevard, Oakland Park. • Inverrary Falls, 5855 W. Oakland Park Boulevard, Lauderhill.

