¿Dónde habrá nieve esta Navidad en EEUU? Los 8 estados con pronóstico de blanco paisaje

Tomando en cuenta que el pronóstico invernal en gran parte de Estados Unidos (EEUU), al menos para el mes de diciembre, anticipa un invierno más cálido que el promedio, se esperan pocas entidades o ciudades en las que se podrá ver nieve para el día de navidad.

Entre el 24 y para el 25 de diciembre se espera que se manifiesten precipitaciones que generarán una “blanca navidad” en al menos 8 estados del país.

Esto quiere decir que, en el resto del territorio, la probabilidad de que nieve es o muy baja o nula, especialmente en el sur y el oeste del país.

Conozca si nevará o no en estados clave

El 25 de diciembre se espera nieve principalmente en el noreste y los Grandes Lagos, según las estimaciones de Old Farmer’s Almanac.

Recordemos que en el noreste el aire frío y ártico se asienta con frecuencia sobre esta región.

Mientras que en el área de los Grandes lagos, el aire frío que pasa sobre las aguas relativamente más cálidas de los Grandes Lagos y recoge humedad, que se deposita en forma de nieve pesada en las orillas orientales o sotavento, como en el norte de Michigan y el oeste de Nueva York.

Entonces, se espera una “blanca Navidad” en:

Alaska, Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Massachusetts, Ohio, Indiana y Michigan.

Otros estados que tienen alta probabilidad, pero no está asegurado es en:

Nueva York, Pensilvania, Illinois, Kentucky, Virginia Occidental, Wisconsin, Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Montana, Wyoming, Idaho, Nuevo México, Washington y Oregón.

En otras zonas, como el centro y las montañas del oeste, hay posibilidad de nevadas, pero no están garantizadas.

Señalan que en regiones como el Valle de Ohio y las Montañas Interiores, la probabilidad varía entre el este y el oeste, lo que reduciría las esperanzas de quienes esperan paisajes blancos.

Es seguro o prácticamente seguro que no nevará en:

Connecticut, Rhode Island, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Mississippi, Alabama, Georgia, Iowa, Missouri, Arkansas, Kansas, Texas, California, Nevada y Hawái.

