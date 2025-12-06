Nutrición de invierno: Chicago distribuye productos económicos con 'Farm-to-Pantry'

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo directo para mitigar el impacto de la inflación y el alto costo de la vida en las comunidades de bajos ingresos, el Greater Chicago Food Depository (GCFD) y sus socios, están ampliando la iniciativa 'Farm-to-Pantry' (de la granja a la despensa).

El problema: nutrición comprometida por la inflación

La preocupación central de la GCFD es que la inflación sostenida está obligando a las familias que dependen de programas de asistencia como SNAP y WIC a priorizar alimentos básicos no perecederos, eliminando los costosos productos frescos de sus compras.

Esta situación produce un riesgo nutricional: La falta de acceso a productos frescos durante los meses fríos aumenta el riesgo nutricional en la población infantil y en los adultos mayores.

La solución es compra directa a agricultores locales. El modelo 'Farm-to-Pantry' funciona como un amortiguador entre el costo del mercado y las familias.

"Nuestro compromiso es garantizar que una libra de manzanas o zanahorias sea tan accesible como una caja de pasta para cualquier familia en Chicago," declaró un representante del GCFD.

El programa utiliza fondos de donaciones y subvenciones para comprar grandes volúmenes de cosechas directamente a agricultores locales y regionales. Por otra parte los productos se llevan al centro de operaciones del GCFD y se distribuyen rápidamente a través de su red de más de 700 despensas, comedores y sitios de distribución móvil en los 77 barrios de Chicago y en el Condado de Cook.

En el último mes de otoño, la iniciativa distribuyó más de 1 millón de libras de productos frescos, una cifra que el GCFD espera sostener durante el invierno, manteniendo un flujo constante de alimentos nutritivos.

¿Cómo acceder a la ayuda?

Los residentes de los barrios de Chicago que necesiten productos frescos pueden encontrar la despensa asociada más cercana a través de su línea de ayuda 773-247-3663 en horario de oficina, que es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora central).

Se recomienda llamar a la despensa local antes de visitarla para confirmar los horarios de distribución de productos frescos.

