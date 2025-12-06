Enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán deja múltiples muertos de ambos lados: revelan detalles de las víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Un intercambio de disparos ocurrió durante la madrugada de este sábado, a lo largo de la tensa frontera entre Afganistán y Pakistán.

De acuerdo con la agencia EFE, el ataque provocó la muerte de cinco civiles afganos y dejó heridos a otros ocho, cinco del lado afgano y tres del lado paquistaní.

El enfrentamiento, rompió un frágil alto el fuego de dos meses que buscaba reducir las hostilidades. Ambos países se apresuraron a culparse mutuamente por iniciar la agresión en la zona fronteriza.

Víctimas y daños en la frontera

La situación aumenta la ya alta tensión bilateral, marcada por enfrentamientos y acusaciones cruzadas de permitir o albergar grupos insurgentes.

Entre los fallecidos en el lado afgano, cerca de la ciudad de Spin Boldak en la provincia de Kandahar, se encontraban tres niños y una mujer, según confirmó el jefe de información del distrito, Ali Mohammad Haqmal.

Del lado paquistaní, en la ciudad de Chaman, tres civiles, incluida una mujer, resultaron heridos a causa de los disparos y bombardeos procedentes de Afganistán. La policía paquistaní indicó que los enfrentamientos no cesaron hasta la mañana del sábado.

Acusaciones mutuas sobre el Inicio del fuego

Tanto Kabul como Islamabad ofrecieron versiones contradictorias sobre quién comenzó el tiroteo.

Desde Afganistán, Ali Mohammad Haqmal afirmó que las fuerzas paquistaníes iniciaron los disparos y que el lado afgano demoró entre 10 y 15 minutos en responder, cesando su fuego en menos de una hora, mientras que los disparos desde Pakistán continuaron hasta la mañana.

Por su parte, Abidullah Farooqi, portavoz de la policía fronteriza afgana, aseguró que las fuerzas paquistaníes lanzaron primero una granada de mano.

En respuesta, el policía local paquistaní Mohammad Sadiq sostuvo que los disparos se iniciaron desde el lado afgano cerca del cruce fronterizo de Chaman, lo que obligó a las tropas paquistaníes a responder al fuego.

Un portavoz del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, también afirmó que el “régimen talibán afgano recurrió a disparos no provocados”.

La tensión histórica entre Pakistán y Afganistán

La relación entre los dos vecinos ha sido tensa desde octubre, cuando una serie de enfrentamientos mortales dejaron decenas de bajas y cientos de heridos en ambos lados.

Estos choques, considerados los peores en años, estallaron tras explosiones en Kabul que el gobierno talibán achacó a Pakistán.

Un alto el fuego mediado por Qatar entró en vigor ese mismo mes, logrando mantener la calma en gran medida, aunque sin alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

El mes pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní ya había advertido que el alto el fuego no se mantenía debido a los "importantes" ataques en su territorio.

Ayuda humanitaria y seguridad

El incidente se produce un día después de que Pakistán anunciara que permitiría a Naciones Unidas enviar ayuda humanitaria a Afganistán a través de los pasos fronterizos de Chaman y Torkham, que han estado casi dos meses cerrados debido a las crecientes tensiones.

A pesar de la reciente escalada, Pakistán indicó que la decisión de permitir el paso de convoyes de la ONU se mantiene, separando el tema de la ayuda humanitaria de la seguridad. Sin embargo, el régimen talibán pidió a Pakistán “garantías firmes” para la reapertura total de los pasos comerciales.

