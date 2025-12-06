Detienen a chofer escolar por delito grave contra estudiante de 12 años: esto ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), ejecutaron la detención de un ciudadano identificado como, Alexander José González Palmar de 32 años de edad, por su presunta vinculación en actos lascivos en contra de una estudiante, de 12 años de edad, a quien le prestaba el servicio de transporte escolar.

Según informó el cuerpo policial de la entidad zuliana, la detención se llevó a cabo en el municipio Mara, luego de recibir la denuncia formal sobre los hechos que involucrarían al conductor, además, se pudo conocer que durante la aprehensión el sujeto se encontraba rodeado por una multitud, que presentían lincharlo, quienes lo acusaban directamente de abusar de la adolescente.

En el reporte, los testigos indicaron que Gonzáles habría toca a la menor en sus piernas, glúteos y caderas, además, la forzó para besarla, con la intensión de despertar el instinto sexual en la menor.

El sujeto quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, con competencia en menores; la jovencita fue llevada al Centro de Diagnóstico Integral San José de La Sierrita, donde recibió atención médica inmediata. Las autoridades zulianas, reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar inmediatamente cualquier indicio de maltrato o abuso, para poder garantizar la activación de los protocolos de protección a menores en la región.

