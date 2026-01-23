¿Adiós a los impuestos por fallecimiento? Texas aplica una prohibición que causa polémica

Suscríbete a nuestros canales

Los ciudadanos de Texas blindaron su sistema tributario al aprobar una enmienda constitucional que prohíbe de forma permanente la creación de impuestos estatales a las herencias o sucesiones.

Aunque el estado ya carecía de este gravamen, la nueva normativa establece un "candado" legal que impide a futuras legislaturas imponer cobros sobre la transferencia de bienes, dinero o activos tras el fallecimiento de un propietario.

Esta medida garantiza que los herederos reciban el patrimonio íntegro sin retenciones estatales, reforzando la seguridad jurídica para la planificación patrimonial de las familias tejanas según informó El Cronista.

Diferencias

Ámbito estatal (Texas): Gracias a la nueva enmienda, Texas prohíbe cualquier "impuesto a la muerte" o por sucesión. Los herederos no pagan ni un solo dólar al estado, sin importar el monto que reciban. Esto elimina la incertidumbre de que futuras leyes cambien las reglas del juego.

El gobierno de los Estados Unidos aplica el Impuesto Federal sobre el Patrimonio (Estate Tax). Este solo afecta a fortunas que superan un umbral exento muy alto (actualmente superior a los 13 millones de dólares por persona). Si el patrimonio es menor a esa cifra, no se paga nada a nivel federal. Impuesto sobre la renta (Income Tax): Es importante no confundirlos. Generalmente, recibir una herencia no se considera un ingreso gravable para el heredero, pero los activos heredados (como acciones o propiedades) sí podrían generar impuestos si se venden después y han ganado valor.

Impacto

Esta decisión resulta importante para los residentes, ya que protege las transferencias entre personas, fideicomisos y patrimonios familiares frente a posibles cambios políticos a largo plazo.

Es fundamental aclarar que el beneficio se limita exclusivamente al ámbito estatal; por lo tanto, las grandes fortunas aún deben cumplir con las obligaciones tributarias federales vigentes si superan los umbrales establecidos por el IRS.

Con este movimiento, Texas se posiciona como un refugio fiscal más atractivo en comparación con estados como Nueva York o Washington, donde los impuestos sucesorios pueden alcanzar tasas de hasta el 16%.

