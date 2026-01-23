¿Disparar contra el ICE es legal? La impactante advertencia de la Fiscal de Arizona que sacude al país

Suscríbete a nuestros canales

El escenario político y social en Arizona alcanza su punto de ebullición este enero de 2026. La Fiscal General del estado, la demócrata Kris Mayes, desató una tormenta de críticas en todo EEUU tras sugerir que las leyes de autodefensa de Arizona podrían amparar a ciudadanos que disparen contra agentes de ICE si estos no están debidamente identificados y actúan de forma enmascarada.

En una entrevista que ha sido calificada de "imprudente" por la oposición, Mayes advirtió que el despliegue de agentes federales con rostros cubiertos y ropa de civil es una "receta para el desastre" en un estado con leyes de armas tan permisivas.

El dilema de "Stand Your Ground" y los agentes enmascarados

Durante su intervención en 12 News, Mayes hizo referencia directa a la doctrina "Stand Your Ground" (Defiende tu posición), que permite el uso de fuerza letal si una persona cree razonablemente que su vida corre peligro inminente.

La advertencia de la Fiscal: Mayes cuestionó cómo un ciudadano puede distinguir a un criminal de un oficial si este último viste máscaras y ropa de civil. "Los verdaderos policías no usan máscaras", sentenció, calificando a las unidades de ICE como personal "muy mal entrenado".

¿Licencia para disparar? Ante la presión del entrevistador sobre si sus palabras daban permiso para atacar a federales, Mayes respondió que solo afirmaba un "hecho" legal y que Arizona es un estado con una cultura de "No me pisoteen" (Don’t Tread on Me).

Reacción inmediata: "Retórica que provocará muertes"

La respuesta de Washington y de los líderes republicanos locales fue fulminante. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a Mayes de incitar a la violencia en un momento de alta tensión tras la muerte de la manifestante Renee Nicole Good en Minnesota.

"Esta es una amenaza directa; este tipo de retórica provocará la muerte de alguien", declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, instando a la Fiscal a agradecer la labor de ICE en lugar de poner a los agentes en la mira.

Por su parte, el representante republicano David Schweikert calificó los comentarios de Mayes como una "luz verde para la violencia", criticando que el principal abogado del estado ofrezca un marco de permisos para que "empiecen a llover balas".

Arizona en la mira electoral

Con Mayes buscando la reelección en noviembre de este año, sus declaraciones han polarizado aún más a un estado fronterizo que es clave para el control político del país.

Mientras ella promete procesar a cualquier agente federal que viole las leyes estatales, sus detractores la acusan de poner en riesgo la seguridad nacional por motivos políticos.

