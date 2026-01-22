Escalada migratoria en 2026: ICE registra cifra récord de detenidos tras el mayor despliegue de su historia

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha logrado un hito significativo en las políticas de control migratorio en Estados Unidos.

De acuerdo con datos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reportes de medios como CBS News y el American Immigration Council, la cantidad de personas detenidas en centros de custodia alcanzó un récord de 73.000 al 21 de enero de 2026.

Este aumento marca un hito sin precedentes en la historia de la agencia, superando con creces la capacidad operativa de años anteriores.

Detenciones sin precedentes: más de la mitad sin antecedentes penales

Una de las cosas más sorprendentes de este aumento es el perfil de los detenidos. Según las estadísticas del centro de investigación TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse) de la Universidad de Syracuse, más del 52% de los inmigrantes en custodia no tienen antecedentes penales.

Este cambio en la tendencia refleja una estrategia de "tolerancia cero" y operativos de cumplimiento en el país que priorizan la detención administrativa en lugar de enfocarse solo en criminales convictos.

Mientras que en administraciones anteriores se ponía el foco en personas con delitos graves, ahora se están deteniendo a individuos cuya única infracción es su estatus migratorio irregular.

El impacto de la expansión presupuestaria

El rápido aumento de la población en custodia, que ha crecido un 84% desde principios de 2025, se debe a una inyección masiva de recursos federales.

Fuentes oficiales mencionan la implementación de la ley conocida como "One Big Beautiful Act", que destinó miles de millones de dólares para aumentar la capacidad en los centros de detención y contratar nuevos agentes.

Categoría de Detenidos Porcentaje Aproximado Sin antecedentes penales 53% Con cargos o condenas penales 47% Adultos solteros 91%

Controversia sobre el acceso a servicios básicos en los centros de detención del ICE

El rápido aumento de la población detenida por ICE ha suscitado críticas sobre las condiciones de vida en las instalaciones.

Investigaciones recientes del senador Jon Ossoff, mencionadas por medios locales, advierten sobre un "déficit en la atención médica", ya que el presupuesto destinado a proveedores externos no ha crecido al mismo ritmo que el número de detenidos.

Organizaciones de derechos humanos señalan que el sistema está operando a su máxima capacidad, lo que complica el debido proceso y el acceso a asesoría legal para miles de personas retenidas sin antecedentes delictivos.

Con el objetivo del gobierno de alcanzar las 100.000 camas para finales de año, parece que las redadas y detenciones masivas seguirán siendo el eje central de la política migratoria en 2026.

