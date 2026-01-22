Donald Trump en Davos: lanza su Consejo de Paz y genera dudas entre aliados y la ONU

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo de Paz de Donald Trump en Davos fue presentado por el presidente estadounidense como un mecanismo para promover la estabilidad global.

La iniciativa se dio en el marco del Foro Económico Mundial en Suiza, con el objetivo de coordinar acciones en conflictos internacionales junto a la ONU. Sin embargo, la propuesta ha despertado recelo entre aliados y organismos internacionales debido a su alcance y la concentración de poder que otorga a Trump.

La ceremonia contó con la presencia de varios líderes mundiales, incluidos el presidente argentino Javier Milei y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, así como representantes de naciones como Arabia Saudita, Turquía, Bahréin y Uzbekistán.

La Casa Blanca afirmó que los estatutos del consejo fueron firmados y que el organismo queda constituido oficialmente como una “organización internacional”, aunque la ausencia de importantes aliados tradicionales evidencia las reservas que genera.

El borrador de la carta fundacional establece un mandato amplio, destinado a “garantizar la paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”, según la información del medio Bloomberglinea.

Además, otorga a Trump el rol de presidente inaugural, con facultades de decisión que podrían extenderse más allá de su presidencia. Esta concentración de poder ha generado inquietud entre las principales economías del G7, quienes temen que la iniciativa rivalice o debilite la autoridad de la ONU.

El consejo solicita que los países participantes contribuyan con al menos mil millones de dólares para garantizar su funcionamiento y permanencia.

Esta exigencia económica y el enfoque centralizado del liderazgo estadounidense han sido puntos críticos entre aliados, que expresan dudas sobre la transparencia y los objetivos reales del consejo.

A pesar de las críticas, Trump defendió su proyecto asegurando que permitirá abordar conflictos que la ONU no ha resuelto. La iniciativa sigue en fase de implementación, y su éxito dependerá de la aceptación de aliados y de la capacidad de coordinarse con organismos internacionales.

