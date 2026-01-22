Tren colisiona contra una grúa y deja múltiples heridos en España: vecinos advirtieron sobre el peligro

Suscríbete a nuestros canales

Un tren de la línea FEVE que conecta Cartagena (Murcia) con Los Nietos sufrió un accidente al chocar contra una grúa en la zona de Alumbres.

El impacto se produjo cuando el brazo de la maquinaria, ajena al servicio ferroviario, invadió el espacio de la vía, provocando la rotura de cristales en uno de los vagones.

Los servicios de emergencia se desplazaron al lugar para atender a los pasajeros, confirmando de manera preliminar que hay al menos seis personas heridas con contusiones de carácter leve.

Operativo de emergencia y heridos

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso poco después de las 12:00 horas, tras una llamada del Centro de Mando de Renfe.

Al lugar del suceso, situado cerca de la parada de "Los Partidarios", acudieron bomberos de Cartagena, ambulancias del 061, la Guardia Civil y Protección Civil. Los sanitarios atendieron a las víctimas por golpes y cortes, y se valora su traslado a centros hospitalarios para una revisión más profunda.

¿Cuáles son las causas del choque?

Según informó Adif, el accidente se debió a que la grúa ocupó parte del espacio por donde debía pasar el tren. Esta invasión del trazado ferroviario provocó que el vagón golpeara la estructura metálica.

Actualmente, el servicio en la línea Cartagena-Los Nietos se encuentra interrumpido mientras las autoridades investigan las causas exactas por las que la grúa se encontraba en esa posición y se retiran los restos del accidente.

Quejas por la inseguridad en el tramo

Los vecinos de la zona reaccionaron al suceso recordando que llevan tiempo denunciando la peligrosidad de este punto concreto entre Alumbres y La Unión.

Según los residentes, este tramo de la vía no cuenta con semáforos ni señalización adecuada que regule el paso. Critican que, a día de hoy, la única forma de saber si se aproxima un tren es intentar escucharlo antes de que aparezca, lo que consideran insuficiente para garantizar la seguridad.

