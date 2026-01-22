Fitur 2026: Venezuela evalúa nuevas alianzas de conexión aérea internacional

Suscríbete a nuestros canales

Durante la edición 46 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en España, la ministra de Turismo, Leticia Gómez, sostuvo diversas reuniones en aras de crear nuevas alianzas de conexión aérea internacional.

A través de sus redes sociales, la ministra difundió sobre los varios encuentros sostenidos con diferentes representantes de aerolíneas internacionales.

Nuevas alianzas de conexión aérea

De acuerdo con la información difundida por la minsitra Gómez, tuvo una reunión con la gerente general de Air China en España, Zhang Yinghui.

Asimismo, señala que la reunión con Zhang fue "con el firme objetivo de consolidar nuevas rutas que dinamicen el flujo de viajeros entre Asia y el Caribe".

Conexión multidestino

En este sentido, resalta la minsitra que también se reunió con su homólogo de Cuba, Juan Carlos García Granda, con quien "conversó de la relación turística entre ambos países".

Agrega que también se conversó sobre el fortalecimiento "del producto multidestino con el mercado chino", misma conversación que sostuvo con la gerente general de Air China en España.

