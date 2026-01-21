Delcy Rodríguez realizará anuncios en las próximas horas: invita a trabajar por la verdadera democratización

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas horas dará a conocer importantes medidas orientadas a la convivencia política y el fortalecimiento institucional de Venezuela.

Durante su intervención en el Consejo Federal de Gobierno, hizo un llamado a todos los sectores a trabajar por una “verdadera democratización” basada en el respeto y la soberanía nacional.

Rodríguez destacó que el país avanza bajo el esquema de las Siete Transformaciones (7T), buscando llevar bienestar al pueblo en áreas críticas como la economía, la seguridad, la protección social y el poder político.

Corregir el ejercicio de la política

Para la mandataria encargada, el reto actual no es la falta de instituciones, sino la necesidad de corregir las "conductas extremistas" que han afectado el ejercicio de la política en el país.

“Hay que reinstitucionalizar y redireccionar las expresiones extremistas y fascistas de algunos sectores. Hay que corregir de raíz el ejercicio responsable de la política”, afirmó.

Señaló que mientras el Poder Popular se consolida en circuitos comunales y salas de gobierno, existen sectores que han actuado como “vasallos de poderes externos”, dándole la espalda a los intereses nacionales.

Una invitación a la unidad en la diversidad

Rodríguez invitó a la diversidad de partidos políticos a unirse en un propósito común que priorice la independencia y la integridad territorial.

“Los invito de buen ánimo y de buen corazón a que trabajemos unidos por la verdadera democratización de la política; donde nos encontremos desde nuestra diversidad, pero con respeto y sin dar la espalda a nuestra patria”, expresó.

Anuncios inminentes sobre convivencia y tolerancia

Rodríguez adelantó que los próximos anuncios estarán enfocados en cómo afrontar las diferencias de criterios con tolerancia, erradicando el odio y la violencia del escenario público.

“Pronto, en las próximas horas, vamos a estar dando anuncios en esa dirección: de cómo hacer con la política, cómo hacer con la convivencia y cómo afrontar con tolerancia, sin odio y sin violencia, las diversidades”, dijo.

