Hallan sin vida a exalcalde y jefe del Seniat en una playa de Chichiriviche: detalles del caso

Fue alcalde del municipio Cocorote, en el estado Yaracuy

Por Selene Rivera
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 05:59 pm
Hallan sin vida a exalcalde y jefe del Seniat en una playa de Chichiriviche: detalles del caso
Foto: Cortesía

Durante la mañana de este miércoles hallaron al cuerpo sin vida del jefe de Tributos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de Tucacas, estado Falcón, y excalde del municipio Cocorote, estado Yaracuy, Amado Torres, en una playa de Chichiriviche.

Torres estaba desaparecido desde el martes, luego de viajar a Cayo Sombrero, en el parque Nacional Morrocoy, donde fue visto por última vez en horas de la mañana.

Hallan a Amado Torres

De acuerdo con diversas reseñas de medios locales, el lamentable hallazgo fue alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles en una playa de Chichiriviche.

Tras el levantamiento del  cuerpo por parte de las autoridades, fue trasladado a la morgue de Tucacas.

Jefe del Seniat desaparecido

Al respecto se sabe que los familiares anunciaron su desaparición luego de que encontraran solo sus zapatos y teléfono en la arena cuando el lanchero lo fue a buscar de nuevo a Cayo Sombrero.

Como parte de las averiguaciones, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron al lanchero.

