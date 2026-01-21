Tarek William Saab denuncia que EEUU anuló el derecho internacional el 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que Estados Unidos convirtió en letra muerta el derecho internacional tras la agresión militar ocurrida en Venezuela el pasado 3 de enero.

Según explicó, la acción provocó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, así como la muerte de entre 100 y 120 personas, incluyendo civiles y militares.

Saab calificó el hecho como un cruce de “línea amarilla” que vulnera normas fundamentales de la comunidad internacional, según información del medio AVN.

En este modo, Saab señaló que la agresión representa una violación directa de la inmunidad personal absoluta que protege a los jefes de Estado en ejercicio.

Este principio está consagrado en los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, y su incumplimiento, según el fiscal, sienta un precedente peligroso que podría afectar a cualquier mandatario a nivel mundial.

La denuncia refuerza la necesidad de respetar los protocolos internacionales que protegen la soberanía y la seguridad de los líderes nacionales.

El fiscal también denunció que Estados Unidos habría infringido su propia Constitución al ejecutar una “acción de guerra” contra un país con el que no mantenía un conflicto armado formal.

Dicho procedimiento, agregó, elimina las vías diplomáticas para resolver diferencias y constituye una amenaza al orden internacional. Saab insistió en que tales actos no solo atentan contra Venezuela, sino que debilitan la estabilidad de los mecanismos legales internacionales.

