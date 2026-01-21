EEUU a la OEA: "Hay 1.000 presos en Venezuela que deben ser liberados"

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos reiteró su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En ese espacio, la delegación estadounidense insistió en la necesidad de acelerar la liberación de personas detenidas por razones políticas.

Dicho planteamiento se dio en un contexto de debate regional sobre el respeto a las libertades fundamentales. La intervención buscó mantener el tema en el centro de la agenda hemisférica.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto, denunció la persistencia de detenciones vinculadas a motivaciones políticas. Durante su intervención, alertó sobre “continuas violaciones a los derechos humanos” asociadas a estos casos.

Según explicó, la situación afecta a distintos sectores de la sociedad venezolana. Para Washington, se trata de una problemática que requiere atención inmediata.

Cifra de presos por causas políticas señalada por Washington

Rizzuto afirmó que alrededor de 1.000 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.

El diplomático sostuvo que “Estados Unidos apoya y pide la liberación de todos estos prisioneros políticos”. Además, instó a respetar las resoluciones aprobadas previamente por la OEA.

