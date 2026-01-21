Trump: Venezuela obtendrá más ingresos petroleros en seis meses que en los 20 años previos

Suscríbete a nuestros canales

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela obtendrá más ingresos petroleros en seis meses que en los 20 años previos.

Trump recordó que, tras el operativo que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro, las autoridades actuales del Ejecutivo venezolano aceptaron de inmediato colaborar con Estados Unidos.

Según palabras del mandatario, “Apreciamos toda la cooperación que hemos estado dando. Hemos recibido una gran cooperación”, lo que permitió iniciar negociaciones rápidas para la recuperación del sector petrolero, según informó EFE.

El presidente estadounidense destacó que el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez mostró disposición a pactar y facilitar el trabajo conjunto. En palabras de Trump, “Dijeron, hagamos un trato. Más gente debería hacer eso”.

Trump también elogió la gestión del Ejecutivo interino venezolano, señalando que “el liderazgo es bueno e inteligente”.

"A Venezuela le va a ir fantásticamente bien. Apreciamos toda la cooperación que hemos estado dando. Hemos recibido una gran cooperación. Una vez que el ataque terminó... Dijeron, hagamos un trato. Más gente debería hacer eso. "

