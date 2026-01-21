Nubosidad y lloviznas para este 21 de enero: tome previsiones si vive en estos estados

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este miércoles, se estima nubosidad fragmentada y algunas áreas poco nubladas en la mayor parte del territorio nacional; por otra parte, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas aisladas, en la Guayana Esequiba, este de Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Miranda/Falcón, los Andes y sur del Zulia.

Tiempo en la tarde - noche

De acuerdo con el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en horas de la tarde y noche, se prevé un aumento progresivo de la nubosidad, acompañada de precipitaciones variables en partes de la Guayana Esequiba, este de Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Miranda/Falcón, los Andes y sur del Zulia; sin descartar, lluvias o Iloviznas dispersas en zonas al oeste de Miranda, Distrito Capital, La Guaira y Aragua.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se prevé cielo parcialmente nublado con lloviznas de corta duración durante la tarde, especialmente en zonas de montañas; para el resto del día se espera poca nubosidad y bajas probabilidades de precipitaciones.

La temperatura mínima rondará los 19°C y máximas en 30°C. El viento será el componente noreste a una velocidad promedio de 22 Km/h.

