Evita el recargo: los números de teléfono y sitios web para pagar tus taxes en el Norte de Texas

El reloj corre para los propietarios de viviendas en el norte de Texas. Si usted no realiza sus pagos a través de una cuenta de depósito en garantía (escrow) o un plan de cuotas, tiene una cita ineludible con el fisco: el próximo sábado 31 de enero de 2026 es la fecha límite para pagar los impuestos sobre la propiedad y evitar costosos cargos por morosidad.
Las autoridades advierten que los sistemas en línea suelen experimentar saturación y demoras en las últimas horas del día.
Por ello, se recomienda realizar el trámite antes de las 23:59 horas de la fecha de vencimiento.
A continuación, le presentamos la guía detallada por condado para cumplir con su obligación a tiempo.
Guía de pagos por condado
📍 Condado de Dallas
Es uno de los condados con más opciones de asistencia, incluyendo planes de pago sin intereses para quienes califiquen.
-
En línea: A través del sitio web de la Oficina de Impuestos del Condado de Dallas. El cheque electrónico no tiene costo adicional, pero las tarjetas tienen comisión.
-
Por teléfono: 1-877-253-0150.
-
Correo postal: Debe tener matasellos del 31 de enero. Enviar a: PO Box 139066, Dallas, TX 75313.
-
Contacto: Dudas a
[email protected]o al 214-653-7811.
📍 Condado de Tarrant
-
En línea: Portal oficial del Condado de Tarrant (acepta tarjetas con cargo por conveniencia).
-
Por teléfono: 817-884-1110.
-
Correo postal: Enviar a Rick D. Barnes, Tax Assessor-Collector, PO Box 961018, Fort Worth, TX 76161-0018.
-
Horario de oficinas: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
📍 Condado de Collin
-
En línea: Portal del Recaudador-Tasador de Impuestos del Condado de Collin. Aceptan cheque electrónico y tarjetas.
-
Por teléfono: 972-547-5020.
-
Oficinas físicas: Abiertas de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
📍 Condado de Denton
Este condado ofrece una herramienta útil para consultar los tiempos de espera en sus oficinas antes de salir de casa.
-
En línea: Acceso a través de su portal de pagos.
-
Por teléfono: 940-349-3500.
-
Horario especial: Lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Los miércoles abren más tarde, de 10:00 a.m. a 4:30 p.m.
Consejos para evitar multas este 2026
Si decide enviar su pago por correo, asegúrese de que en la oficina postal estampen el matasellos con la fecha del 31 de enero.
Un pago depositado el sábado pero procesado el domingo será considerado moroso. Si paga en línea el mismo 31, capture una pantalla de su confirmación en caso de que el sistema del condado falle debido a la alta demanda.
