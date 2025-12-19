Taxes del IRS: comprobantes de pago serán obligatorios para reportar el overtime

Suscríbete a nuestros canales

Los contribuyentes que realizaron jornadas extendidas o horas extras de trabajo, durante el periodo fiscal actual deben asegurar el resguardo de sus comprobantes de pago o talones de pago para poderlos reportar como parte de los ingresos finales.

Esta medida responde a la necesidad de certificar las horas de overtime trabajadas, debido a que el formulario W-2 no presentará modificaciones estructurales para desglosar de forma automática el tiempo extraordinario de la jornada regular.

Documentación necesaria para la declaración

La relevancia de conservar el último paystub o talón de cheque radica en que este documento es el único que desglosa de manera detallada la compensación recibida por horas extras.

Si un empleado cambió de empresa durante el año fiscal y en ambos puestos generó pagos por tiempo adicional, deberá presentar el último comprobante de cada uno de sus empleadores.

Esta documentación técnica permitirá a los preparadores de impuestos identificar el monto exacto que puede ser excluido de la carga tributaria, bajo las nuevas disposiciones que buscan reducir el impacto fiscal sobre el esfuerzo laboral extraordinario.

Límites y requisitos de la medida

Existen topes específicos y criterios de elegibilidad para acceder a esta exención. No todos los ingresos percibidos por concepto de jornada extendida califican de forma automática, por lo que el análisis individual de cada caso dependerá de la precisión de los registros aportados por el trabajador. Al respecto, algunos especialistas y usuarios han manifestado su postura sobre la importancia de este control administrativo:

"Es fundamental que el trabajador entienda que la W-2 llegará con un monto global; si no traen el último talón de diciembre, no tenemos forma de adivinar cuánto fue pago regular y cuánto fue extra", señaló un preparador de impuestos de una firma contable.

La recomendación general para quienes se encuentran en esta situación es organizar una carpeta que incluya cada formulario W-2 recibido junto a su respectivo soporte de pago final del año para optimizar el proceso de declaración del IRS.

