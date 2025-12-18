¡Atención inmigrante! Evita el cierre de tu cuenta bancaria: actualiza estos datos ante el IRS antes del 31 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

A partir de finales de 2025, el gobierno quiere dejar de enviar cheques de papel por correo. Todo el dinero (reembolsos de impuestos, ayudas, etc.) se enviará directamente a las cuentas de banco.

Para que esto funcione sin errores ni fraudes, el IRS necesita "conectar" las identidades reales con las cuentas bancarias de forma digital.

Como todo será por internet, el IRS usará un sistema llamado ID.me, el cual es una especie de portero digital que pide los siguientes requisitos:

Una foto de tu ID (pasaporte o licencia).

Una "selfie" o una videollamada para confirmar que eres tú.

Si no haces este trámite, el IRS no puede confirmar quién eres y, por seguridad, puede detener tus procesos o bloquear el acceso a tus servicios en línea, incluyendo las cuentas bancarias.

¿Por qué se habla de "bloqueo" de las cuentas bancarias?

Hay tres razones principales por las que el dinero en su banco podría quedar "atrapado":

Por deudas: si usted le debe dinero al IRS y no tiene un plan de pago, el IRS podría decirle al banco: "Congela esta cuenta hasta que pague". A esto se le llama embargo (levy). Por sospecha de fraude: si el IRS intenta enviarle dinero y nota que sus datos no coinciden o no están verificados, el IRS puede pausar todo por seguridad. El error de usar cuentas ajenas: muchas personas (especialmente inmigrantes ilegales) usan la cuenta de un amigo o familiar para recibir dinero. Los bancos detectan esto como "actividad sospechosa" y cierran la cuenta de inmediato porque el nombre del dinero no coincide con el dueño de la cuenta.

¿Qué debe hacer?

Para no tener problemas, la clave es la transparencia:

Tenga su propia cuenta bancaria: no preste ni pida prestada cuenta bancaria. Verifíquese: entra a la página oficial del IRS y crea tu cuenta con ID.me. Es un trámite de una sola vez. Hable si debe: si tiene una deuda, el IRS prefiere un plan de pago de $50 al mes que tener que congelarte la cuenta del banco. El bloqueo es siempre el último recurso después de enviarte varias cartas.

El gran miedo: ¿El IRS me puede reportar con ICE?

Esta es la duda más común. Por ley (Sección 6103 del Código de Rentas Internas), el IRS tiene prohibido compartir tu información personal con otras agencias federales, incluyendo a ICE, a menos que haya una orden judicial por un crimen mayor. Al IRS solo le interesa que todos paguen, no el estatus legal.