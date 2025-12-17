Impuestos IRS 2026: así puedes reclamar el crédito tributario y recibir más de $8.000

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que ya se encuentran actualizados los montos y requisitos para acceder al crédito tributario por ingresos del trabajo (EITC) 2026.

De acuerdo con Univision, este beneficio permite reducir el pago de impuestos y, en muchos casos, ayuda a que las familias reciban un reembolso directo de dinero tras presentar su declaración.

Además, busca apoyar a trabajadores y familias de ingresos moderados, ajustando el monto del beneficio según el estado civil, el número de hijos dependientes y el total de dinero ganado durante el año fiscal previo.

Requisitos principales para calificar

Para solicitar este beneficio, es obligatorio haber tenido ingresos por un trabajo, ya sea bajo nómina para alguien más o por cuenta propia.

Es importante destacar que no cuentan como ingresos del trabajo los beneficios del Seguro Social, pagos por desempleo, pensiones o ganancias por inversiones.

Además, los solicitantes deben cumplir con lo siguiente:

Todos los miembros de la familia listados en la declaración deben tener un número de Seguro Social. No pueden participar quienes usan el número ITIN.

Se debe ser ciudadano o residente de los Estados Unidos.

Las ganancias por inversiones no pueden superar los $11.950 en el año 2025.

Si no tienes hijos dependientes, debes tener entre 25 y 65 años.

Montos máximos según el número de hijos

La cantidad de dinero que el IRS otorga varía principalmente según la composición familiar. A continuación se detallan los montos máximos que podrías recibir:

Sin hijos : $649 - $8,490

: $649 - $8,490 1 hijo : $4,328 - $12,730

: $4,328 - $12,730 2 hijos : $7,152 - $17,880

: $7,152 - $17,880 3 hijos o más: $8,046 - $17,880

¿Cómo solicitar el beneficio?

Para obtener este crédito, los contribuyentes deben presentar el Formulario 1040 (o el 1040 SR para mayores de 65 años).

Si se incluyen hijos calificados en la solicitud, es necesario adjuntar también el Anexo EIC, donde se detallan los datos de los menores dependientes.

Para comprobar los ingresos, se deben tener a mano los formularios W-2 o 1099.

Posibles retrasos en los reembolsos

Es fundamental tener en cuenta que, por ley, el IRS no puede emitir reembolsos que incluyan este crédito antes de mediados de febrero.

Si planeas reclamar el EITC o el crédito por hijos, considera que el depósito de tu dinero podría tardar más tiempo de lo habitual debido a los procesos de verificación adicionales que exige la normativa federal.

