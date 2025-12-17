¿La Trump Gold Card es una buena opción? Estos son los requisitos y montos para aplicar

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) estrenó oficialmente la Trump Gold Card, un exclusivo programa migratorio que ofrece la residencia permanente acelerada. Los extranjeros interesados deben realizar una contribución directa de $1 millón al Tesoro federal para obtener este beneficio.

La iniciativa busca atraer a profesionales altamente calificados y empresarios con gran capacidad económica. El sistema ya está activo y promete una vía clara hacia la ciudadanía estadounidense en tiempo récord, según una publicación en El Diario NY.

¿Cómo funciona el nuevo programa migratorio de inversión?

La administración habilitó el sitio web oficial trumpcard.gov para que los interesados inicien su solicitud de inmediato. El proceso comienza con el pago de una tarifa de trámite no reembolsable de $15.000 dólares al DHS.

Tras superar una revisión de antecedentes, el solicitante debe entregar la contribución de $1 millón, calificada como un "regalo" al Estado. Este esquema permite a las empresas patrocinar empleados mediante una versión corporativa por $2 millones por persona.

¿Qué beneficios te ofrece la “Tarjeta Dorada” de Donald Trump?

El programa promete una Green Card mucho más poderosa y rápida que el sistema tradicional de inmigración. El presidente Donald Trump afirmó ante líderes empresariales que esta vía es un camino mucho más fuerte hacia la legalidad.

El nuevo plástico migratorio ofrece el acceso acelerado a las categorías de visa EB-1 o EB-2. El sistema resuelve la pérdida de talento extranjero formado en universidades locales que hoy debe abandonar el país.

¿Cuál es el impacto económico de la Trump Gold Card?

La noticia confirma que la Casa Blanca lanzó la Trump Gold Card para generar ingresos multimillonarios al gobierno federal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, informó que 10.000 personas ya se han prerregistrado en el portal.

Lutnick aseguró que el sistema se llenará con las mejores personas capaces de impulsar la economía nacional. La administración estima que miles de millones de dólares ingresarán a las arcas públicas a través de estas visas doradas.

¿Qué diferencias tiene con la futura Trump Platinum Card?

El sitio oficial adelanta un nivel de exclusividad todavía mayor denominado la Trump Platinum Card. Este grado superior requerirá una contribución de $5 millones por parte del ciudadano extranjero interesado.

Dicho estatus permitirá residir en EEUU hasta 270 días al año con beneficios fiscales únicos. Los titulares de esta categoría no pagarán impuestos estadounidenses sobre los ingresos que generen en el extranjero, según la descripción oficial.

