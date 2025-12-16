¿Te tocará una nueva cita? USCIS impone plazo máximo a las fotos biométricas

Suscríbete a nuestros canales

El USCIS puso en marcha el 12 de diciembre de 2025 una nueva política que cambia un detalle clave en los trámites migratorios en Estados Unidos: la antigüedad permitida de las fotos biométricas.

A partir de ahora, la agencia federal solo reutilizará imágenes captadas en citas oficiales dentro de los últimos 36 meses, una decisión que impacta directamente a quienes solicitan o renuevan residencia permanente, ciudadanía y otros beneficios migratorios en todo el país.

La medida, según el organismo, apunta a reforzar la verificación de identidad y reducir riesgos de fraude.

La actualización entró en vigor de forma inmediata y se aplica a todos los formularios presentados desde su publicación. El USCIS explicó que únicamente validará fotografías tomadas por la propia agencia o por entidades oficialmente autorizadas, siempre dentro del plazo establecido.

Las imágenes más antiguas obligarán al solicitante a acudir nuevamente a un centro biométrico.

Qué cambia en los trámites migratorios del USCIS

Durante la pandemia de covid-19, el USCIS permitió reutilizar fotos antiguas para evitar visitas presenciales. Esa flexibilización derivó, en algunos casos, en la emisión de documentos oficiales con fotografías capturadas hace más de dos décadas. Con la nueva guía, la agencia vuelve a exigir material actualizado como estándar general.

Si al momento de presentar un formulario la última foto registrada supera los tres años, el sistema generará automáticamente una cita en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC) para tomar una nueva imagen. El solicitante no puede adelantar este paso ni enviar fotos personales junto con la solicitud.

Formularios afectados y sanción automática

La regla aplica a la mayoría de los beneficios migratorios y es obligatoria en trámites clave como el Formulario I-90 (reemplazo de la Green Card), I-485 (ajuste de estatus), N-400 (naturalización) y N-600 (certificado de ciudadanía).

En estos casos, siempre se requiere la toma presencial de datos biométricos, sin excepciones.

El USCIS sostuvo que la actualización mejora la confiabilidad visual de los documentos, reduce errores de identificación y fortalece la seguridad del sistema migratorio.

El procedimiento no genera costos adicionales más allá de las tarifas ya existentes y forma parte del proceso regular.

La agencia recomienda a los solicitantes revisar la fecha de su última cita biométrica y seguir únicamente las notificaciones oficiales para evitar retrasos en sus expedientes.

