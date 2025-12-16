¿Calificas? Verifica los requisitos y postúlate al programa de viviendas asequibles de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

La búsqueda de vivienda económica y accesible en la Ciudad de Los Ángeles está experimentando un cambio significativo gracias a la implementación activa del Registro de Viviendas Asequibles y Accesibles (AAHR).

Este sistema, impulsado por el Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD), centraliza y simplifica el proceso para que miles de familias de bajos ingresos puedan encontrar y solicitar unidades de alquiler subsidiadas o asequibles en el municipio.

Con el lanzamiento de esta plataforma digital, los residentes ahora cuentan con una herramienta clara y eficiente para navegar por el complicado mercado inmobiliario de la ciudad.

El AAHR crea un vínculo directo entre los solicitantes y las propiedades que cumplen con los criterios de asequibilidad y accesibilidad en la Ciudad de Los Ángeles.

¿Qué es el registro AAHR y quiénes pueden aplicar en Los Ángeles?

El Registro de Viviendas Asequibles y Accesibles de la Ciudad de Los Ángeles (AAHR) actúa como una base de datos centralizada donde se publican las vacantes en proyectos de vivienda que reciben apoyo financiero o asistencia del gobierno.

Su principal objetivo es asegurar que las oportunidades de vivienda se distribuyan de manera justa y eficiente.

¿Quiénes pueden aplicar al programa de viviendas asequibles en Los Ángeles?

En términos generales, pueden aplicar todas las personas o familias cuyos ingresos anuales totales se encuentren dentro de los límites máximos establecidos por el programa.

Estos límites cambian cada año y dependen del tamaño del hogar y del nivel de ingresos (muy bajos, bajos o moderados).

Aunque cualquier persona con ingresos bajos puede registrarse, la elegibilidad final para una unidad específica dependerá de varios factores:

Límites de ingresos: El solicitante debe demostrar que su ingreso familiar no excede el máximo permitido para la unidad a la que está aplicando (normalmente entre el 30% y el 80% del Ingreso Medio del Área, AMI).

Tamaño del hogar: La unidad que se solicita debe ser adecuada para el número de personas que componen el hogar.

Otros criterios específicos: Algunos proyectos pueden dar prioridad a personas mayores, personas con discapacidad o aquellos que cumplen con requisitos de programas específicos.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa de viviendas asequibles en Los Ángeles?

Si estás interesado en el Registro de Viviendas Asequibles y Accesibles, hay algunos pasos claros que debes seguir, y la plataforma te lo pone fácil.

Es importante tener en cuenta que inscribirte en el registro no significa que estés solicitando un alquiler.

Registro de usuario: Primero, necesitas crear una cuenta en el portal. Este paso es fundamental, ya que te permitirá presentar, monitorear y recibir actualizaciones sobre tus solicitudes en tiempo real.

Cumplimiento de ingresos: Debes demostrar que cumples con los límites de ingresos del programa al que estás aplicando. El LAHD sugiere que revises la información sobre los límites de ingresos y los costos de alquiler que tienen en sus recursos adicionales.

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud?

Crea una cuenta en línea: Entra al portal y completa el formulario de registro. Solo los usuarios registrados pueden solicitar una unidad vacante a través del AAHR.

Busca unidades: Explora las unidades disponibles, filtrando por ubicación, número de dormitorios y requisitos de accesibilidad. El sistema te mostrará nuevos proyectos y vacantes.

Presenta la solicitud: Una vez que encuentres una vacante, envía tu solicitud para participar en la lotería de alquiler para proyectos nuevos o pide ser añadido a la lista de espera para vacantes existentes.

La plataforma te notificará cuando los proyectos comiencen a aceptar solicitudes.

Es crucial que mantengas tu información de contacto actualizada para recibir notificaciones directas sobre nuevas listas de espera o aperturas de proyectos.

Los solicitantes seleccionados a menudo deben completar requisitos de documentación adicionales antes de la aprobación final.

