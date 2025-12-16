¿Necesitas ayuda esta Navidad? Banco de Alimentos repartirá comida gratis a 3.000 familias en Texas

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Alimentos del Área de Tarrant organizará una amplia distribución de alimentos navideños el martes 16 de diciembre en el Globe Life Field de Arlington, con el objetivo de proporcionar comidas a unas 3.000 familias que enfrentan inseguridad alimentaria en el norte de Texas.

La iniciativa busca aliviar la demanda que se intensifica durante la temporada de fin de año, cuando miles de hogares enfrentan mayores dificultades económicas.

La jornada se realizará mediante una distribución móvil a gran escala, coordinada por el Tarrant Area Food Bank (TAFB) junto con la Fundación de Béisbol de los Texas Rangers, Coca-Cola y la Fundación Kate & Sonny Dykes.

El evento está abierto al público en general y se mantendrá activo hasta agotar existencias, sin requisitos de identificación ni documentación para recibir los alimentos.

Donaciones y apoyo comunitario

Como parte del evento, la Fundación de Béisbol de los Texas Rangers y Coca-Cola entregarán una donación conjunta de 20.000 dólares al Banco de Alimentos del Área de Tarrant, mientras que la Fundación Kate & Sonny Dykes aportará 10.000 dólares adicionales.

En total, estas contribuciones equivalen a 120.000 comidas destinadas a familias que enfrentan hambre en los 13 condados que conforman el área de servicio de TAFB.

La entrega simbólica de los cheques se realizará antes del inicio de la distribución, a las 9:45 a. m., como muestra del compromiso de las organizaciones participantes con la lucha contra la inseguridad alimentaria en la región.

Horarios, ubicación y acceso al evento

La distribución de alimentos se llevará a cabo de 10:00 a. m. a 1:00 p. m., o hasta que se agoten los suministros. El punto de encuentro será el Globe Life Field, estacionamiento R, ubicado en 734 Stadium Drive, Arlington.

Según el Banco de Alimentos del Área de Tarrant, todos los residentes son bienvenidos, incluidos aquellos afectados por cierres federales o la suspensión de beneficios del programa SNAP.

Las autoridades del TAFB reiteraron que el evento busca garantizar un acceso equitativo a los alimentos durante la temporada navideña.

Para conocer más detalles sobre esta iniciativa y otros programas de asistencia, el Banco de Alimentos del Área de Tarrant recomienda consultar su información oficial en línea.

