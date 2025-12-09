Bancos de alimentos gratuitos de Texas abren sus puertas en diciembre: lugares y horarios de entrega

Suscríbete a nuestros canales

La temporada navideña trae consigo una renovada necesidad de apoyo alimentario para miles de familias en Texas.

Durante diciembre, diversas organizaciones y bancos de alimentos ponen en marcha sus programas de despensas gratuitas, asegurándose de que ningún hogar tenga que enfrentar el hambre.

Instituciones clave como el North Texas Food Bank (NTFB), Dallas College y Catholic Charities Dallas (CCD) están intensificando sus esfuerzos, ofreciendo ubicaciones, horarios y procesos claros para acceder a productos frescos y no perecederos.

A continuación, te presentamos los detalles esenciales para obtener asistencia alimentaria en el Norte de Texas este diciembre de 2025.

Ubicaciones y fechas clave para despensas de alimentos de Texas en diciembre

Las principales distribuciones se llevan a cabo en el área de Dallas-Fort Worth, Texas, con un enfoque especial en el servicio de ventanilla o "drive-thru" para asegurar una entrega rápida y eficiente.

Distribución en Dallas College – Campus Brookhaven (Farmers Branch):

Fecha: martes, 9 de diciembre de 2025.

Horario: 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Ubicación: 3939 Valley View Lane, Farmers Branch, TX 75244.

Distribución Móvil de Despensas (NTFB y CCD):

Ubicaciones en Arlington:

RCCG City of Truth (2015 S Cooper St): 1er sábado de cada mes (4:00 p.m.).

TCC Southeast MP (2100 Southeast Pkwy): 3er viernes de cada mes (11:00 a.m.).

Cabe mencionar que, varias iglesias y centros comunitarios realizan distribuciones el 2º, 3º o 4º sábado/viernes del mes.

Asegúrese de consultar el calendario actualizado en los sitios web de NTFB, CCD o Tarrant Area Food Bank (TAFB) para obtener horarios y direcciones precisas según su código postal.



