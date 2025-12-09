Alerta Migratoria: EEUU extiende la revisión de datos biométricos; ¿cuándo entra en vigor?

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo 26 de diciembre, la revisión de datos biométricos en las fronteras de Estados Unidos (EEUU) cambiará drásticamente.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) implementarán una nueva regla que obligará a todos los extranjeros, que incluyen residentes legales (Green Card) y visitantes, a proporcionar sus datos biométricos al salir hacia México, no solo al entrar al país.

La medida aplica tanto en aeropuertos como en puentes internacionales como los de ambos Laredos.

EEUU extiende la revisión de datos biométricos; ¿cuándo entra en vigor?

La nueva regla fue publicada el 11 de noviembre por el DHS y el CBP y supone un cambio significativo en la Ley de Nacionalidad y Migración, que antes se enfocaba principalmente en la entrada al país.

La obligación de proporcionar datos biométricos ahora aplica a todos los nacidos fuera de Estados Unidos, sin excepción.

Además, residentes legales también deberán proporcionar datos biométricos al salir.

Se eliminan las exenciones anteriores para niños menores de 14 años y adultos mayores de 79 años.

La revisión biométrica aplica tanto a peatones como a tripulantes de vehículos en los cruces de salida.

Anteriormente solo se solicitaba la foto facial y las huellas dactilares; ahora se incluirá la captura del iris en ciertos casos, además de foto y toma de huellas.

Los datos biométricos recopilados permanecerán 75 años en poder del gobierno, a diferencia de la práctica anterior que solo los conservaba durante programas piloto.

