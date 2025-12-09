Cheques para recién nacidos EEUU: conozca los requisitos para cobrar $250

Suscríbete a nuestros canales

Una generosa donación de 6,25 mil millones de dólares realizada por los filántropos Michael y Susan Dell permitirá que millones de familias en Estados Unidos reciban un bono de $250 para cada hijo a través de los Trump Accounts.

Este programa, respaldado por la administración del presidente Donald Trump, busca incentivar la inversión temprana y ofrecer beneficios fiscales para menores de 18 años, fortaleciendo el ahorro familiar desde los primeros años de vida.

¿Qué son los Trump Accounts en Estados Unidos?

A través de la ley Working Families Tax Cuts Act, los Trump Accounts fueron creados y permiten a los padres abrir cuentas de inversión para sus hijos.

Dichas cuentas ofrecen ventajas fiscales y buscan fomentar la educación financiera desde la infancia, consolidando un mecanismo de ahorro destinado a asegurar un futuro financiero más estable para los menores.

Cabe resaltar que el bono está diseñado principalmente para niños menores de 10 años nacidos antes del 1 de enero de 2025. Sin embargo, los menores mayores de esa edad también podrán acceder a los fondos si aún quedan recursos disponibles tras la inscripción inicial.

Requisitos para optar por el cheque de 250 dólares en Estados Unidos

Para acceder al bono de $250, las familias deben residir en códigos postales con ingresos medianos de hasta $150,000. La elegibilidad depende del ingreso promedio de la zona, no del ingreso exacto de cada hogar. Una vez abierta la cuenta, los fondos se acreditarán automáticamente.

Fechas y proceso para abrir las cuentas

La Casa Blanca indicó que los Trump Accounts podrán abrirse a partir del 4 de julio de 2026. Además, todos los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán un bono adicional de $1,000 para iniciar su cuenta.

Para ello, los padres deberán presentar el Formulario IRS 4547 o completar el trámite digitalmente a través de trumpaccounts.gov, donde recibirán las instrucciones para activar correctamente cada cuenta y garantizar la recepción de los fondos.

