Tarjetas de regalo en EEUU 2025: descubra las que ofrecen mayor utilidad y valor

En Estados Unidos (EEUU), con la cercanía de las festividades navideñas, una época idónea para hacer regalos a los seres queridos y amigos, las tarjetas de regalo son una buena opción.

Para aquellos que tienen en la mira obsequiar tarjetas de regalo debido a su conveniencia, deben saber que es importante elegir la correcta para que sea realmente útil y apreciada por el destinatario.

En general, las mejores opciones suelen ser aquellas que ofrecen la mayor flexibilidad o se alinean con las necesidades diarias o intereses específicos de la persona.

Por ejemplo, si no estás seguro de los intereses de la persona o quieres darle la máxima libertad, están las tarjetas prepagadas de red, de Visa, Mastercard, American Express, entre otras.

O, tal vez puedes optar por tarjetas de grandes minoristas online, como Amazon o Walmart.

Ahora, si conoces mejor al destinatario y conoces sus hábitos de compra, puedes elegir ir por tarjetas de regalo para intereses específicos o para tiendas particulares que sean del interés o las favoritas de la persona objetivo.

¿Cuáles son las mejores tarjetas de regalo de 2025?

Debido a que hay tantas opciones y entendiendo que no todas las tarjetas regalo son iguales, es importante conocer cuáles son apreciadas como las mejores.

De hecho, para ayudar a los compradores a encontrar las más adecuadas un reciente estudio de la plataforma de finanzas personales, WalletHub, ha determinado cuáles han sido las más populares del 2025.

Tarjeta regalo de Sephora: con un puntaje de 65.

- Rango de popularidad: 4

- Sin gastos de envío o compra

- Con un descuento medio para compradores de 2.22%

Tarjeta Regalo de Target: con un puntaje de 60.

- Rango de popularidad: 3

- Sin gastos de envío o compra

- Con un descuento medio para compradores de 0.53%

Tarjeta regalo de Starbucks: con un puntaje de 60.

- Rango de popularidad: 6

- Sin gastos de envío o compra

- Con un descuento medio para compradores de 7.00%

Tarjeta regalo de Disney: con un puntaje de 56.

- Rango de popularidad: 5

- Sin gastos de envío o compra

- Con un descuento medio para compradores de 1.08%

Tarjeta regalo Chipotle: con un puntaje de 56.

- Rango de popularidad: 9

- Gastos de envío o compra: $2.40

- Con un descuento medio para compradores de 5.27%

Tarjeta regalo Visa: con un puntaje de 55.

- Rango de popularidad: 2

- Gastos de envío o compra: $6.90

- Con un descuento medio para compradores de 3.95%

Tarjeta regalo de Amazon: con un puntaje de 55.

- Rango de popularidad: 2

- Sin gastos de envío o compra

- Con un descuento medio para compradores de 0.00%

Tarjeta regalo Chick-fil-A: con un puntaje de 55.

- Rango de popularidad: 8

- Sin gastos de envío o compra

- Con un descuento medio para compradores de 0.50%

Tarjeta regalo Old Navy: con un puntaje de 55.

- Rango de popularidad: 47

- Sin gastos de envío o compra

- Con un descuento medio para compradores de 11.62%

Tarjeta regalo de Walmart: con un puntaje de 51.

- Rango de popularidad: 7

- Sin gastos de envío o compra

- Con un descuento medio para compradores de 0.80%

Un hecho curioso es que, a pesar de que las tarjetas regalo han sido el tipo de regalo más popular por 19 años consecutivos a 2025, miles de millones de dólares en valor de tarjetas regalo han quedado sin usar en los últimos años.

Esto se debe a varios factores:

Olvido o el síndrome del “cajón de basura” (Junk Drawer)

La búsqueda de una compra perfecta o una ocasión especial.

Una de las más importantes: la decepción o la inconveniencia de la tienda

Ubicación o distancia de las tiendas físicas

