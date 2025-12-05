Primer pago con aumento en EEUU: la fecha exacta del último depósito del Seguro Social en diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Año tras año la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) publica el calendario con las fechas mensuales en las que los beneficiarios, según su tipo, recibirán sus ingresos, con la particularidad de que el último mes de este año trae consigo un cambio esperado.

Recordemos que el Seguro Social atiende a más de 70 millones de estadounidenses cada año, incluyendo jubilados, sobrevivientes, personas con discapacidades y familias de bajos ingresos.

En esta oportunidad es importante destacar la fecha del último pago del mes de diciembre, ya que no se trata de un depósito habitual y trae consigo la entrada en vigor del aumento que regirá durante 2026.

Es decir, el aumento anual por Cost of Living Adjustment (COLA), o como se le conoce en español “Ajuste por Costo de Vida”, que se anunció con retraso a finales de octubre, más específicamente el día 24, con un porcentaje de 2.8.

Fecha clave del pago con aumento COLA 2026: montos a recibir

Aunque este ajuste por COLA comienza a aplicarse a los pagos del Seguro Social oficialmente a partir de enero de 2026, la particularidad del mes de diciembre, que realizará un pago “extra” genera que este primer pago se adelante para el último día del año.

Es decir, el 31 de diciembre, por ser el último día vigente antes del feriado del 1ro de enero.

Se debe tener claro que no todos los beneficiarios del Seguro Social de EEUU recibirán este adelanto del pago del mes de enero.

Esto solo corresponde a los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), quienes originalmente deberían recibir el ingreso el 1ro de enero de 2026.

En este sentido, es importante recordar que la SSA anunció que el aumento promedio de los beneficios por jubilación sería de aproximadamente $56 por mes.

Sin embargo, debe tener presente que el monto final que recibirá cada beneficiario es individual y se calcula aplicando el 2.8% a su pago mensual actual.

Ahora, los pagos máximos según los tipos de beneficiarios serían:

Edad Plena de Jubilación (FRA): $4.52

A los 62 años (Jubilación Anticipada): $2.969

A los 70 años (Jubilación Tardía): $5.181

En el caso de los beneficiarios SSI:

Individuo Elegible: $994 / mes

Pareja Casada Elegible: $1.491 / mes

En el caso de los beneficiarios del SSDI

Límite de Trabajo Sustancial y Lucrativo (SGA): $1.690 / mes

Límite de SGA (Ciegos): $2.830 / mes

Beneficios Familiares (Jubilados y Sobrevivientes)

Cónyuge Sobreviviente con dos hijos: $3.898 / mes

