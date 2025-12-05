Movimiento Somos Venezuela realizará mega jornada en esta parroquia de Caracas: 6 de diciembre

El Movimiento Somos Venezuela realizará este sábado 6 de diciembre, una mega jornada de atención integral en la parroquia La Pastora, Caracas.
Ubicación: Esquina del Centro, Norte 22 La Pastora.
Hora: Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
Servicios a ofrecer:
- Registro Chamba Juvenil
- Atención Página Patria
- Medicina General, pediatría y entrega de medicamentos
- Bodega móvil de Mercal
- Inmerca
- Corpesca (Feria de pescado)
- Movilnet
- Misión Nevado
- Cantv
- INT
- Entre otros
