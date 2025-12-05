Beneficios

Movimiento Somos Venezuela realizará mega jornada en esta parroquia de Caracas: 6 de diciembre

La actividad se realizará desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 12:00 pm
El Movimiento Somos Venezuela realizará este sábado 6 de diciembre, una mega jornada de atención integral en la parroquia La Pastora, Caracas.

Ubicación: Esquina del Centro, Norte 22 La Pastora. 

Hora: Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Servicios a ofrecer:

  • Registro Chamba Juvenil
  • Atención Página Patria
  • Medicina General, pediatría y entrega de medicamentos
  • Bodega móvil de Mercal
  • Inmerca
  • Corpesca (Feria de pescado)
  • Movilnet
  • Misión Nevado
  • Cantv
  • INT
  • Entre otros

Viernes 05 de Diciembre - 2025
