Experto comparte la forma correcta de lavar los zapatos deportivos: además, elimina el mal olor

El uso de zapatos deportivos hasta hace unos pocos años era casi exclusivo de los atletas y de quienes acostumbran a ejercitarse de manera frecuente, no obstante, en la actualidad, prácticamente todas las personas lo utilizan diariamente.

Si amas este calzado y vas con ellos a estudiar, de paseo o hasta a trabajar, debes mantenerlos impecables. Esto es esencial, pues unos zapatos limpios hablan muy bien de quienes lo portan.

¿Qué función cumplen los zapatos deportivos?

Los expertos indican que “el calzado deportivo es la base de cualquier rutina activa. No se trata solo de verse bien, sino de proteger tu cuerpo y potenciar tu rendimiento. Diseñado para entrenar, competir o caminar, este tipo de calzado ofrece soporte, comodidad y amortiguación en cada paso”.

En tal sentido, una de las funciones esenciales es amortiguar los impactos cuando corres o saltas, y así evitar lesiones crónicas como fascitis, tendinitis o molestias articulares.

¿Los usas con frecuencia? Mantenlos en buen estado, limpios y con buen olor, para ello, sigue las recomendaciones de un experto de limpieza.

Forma de lavar el calzado

Diego Fernández, ingeniero químico y experto en limpieza recomienda usar percarbonato de sodio, este es un producto que tiene efecto desinfectante y ayuda a limpiar y eliminar los malos olores de los zapatos deportivos.

Para ello, quita los cordones, los cuales se deben lavar por separado. Luego pon abundante agua tibia en un balde donde quepan bien los zapatos. “La temperatura del agua no puede superar los 60 °C, porque las zapatillas podrían deformarse o podrían desprenderse las suelas”. Añade una medida de detergente al agua, agrega también dos cucharadas de percarbonato de sodio y sumerge los zapatos y los cordones en el agua. Deja en remojo por 15 minutos. Transcurrido el tiempo, frota muy bien con un cepillo de cerdas suaves por todas partes y vuelve a colocar en remojo en la misma agua durante 2 horas más.

Finalmente, enjuaga bajo el grifo y coloca en la lavadora junto con una o dos toallas secas que ya estén para lavar y pon un programa de centrifugado. "Verás que las zapatillas salen casi secas y las toallas, en cambio, van a salir húmedas", explica Fernández, publica la web Cuerpo Mente.

Una vez hecho todo este proceso, colocar los zapatos al sol para que terminen de secarse y en un par de horas estarán como nuevos y sin nada de olores desagradables.

