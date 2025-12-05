Paso a paso para preparar una exquisita torta de auyama con menos de 10 ingredientes súper económicos

Suscríbete a nuestros canales

La auyama cuida el sistema cardiovascular, optimiza el funcionamiento del aparato digestivo y cuida los riñones, ya que, es un alimento rico en vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y magnesio, según la información reseñada por La vanguardia.

En ese sentido, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de auyama, pero la torta es uno de los más consumidos, dado que, combina sabores y texturas que deleitan hasta los paladares más exigentes.

¿Cómo preparar una deliciosa torta de auyama?

Ingredientes

500 g de puré de auyama.

4 huevos.

1 taza de azúcar.

300 g de harina de trigo.

1 cucharadita de polvo para hornear.

250 ml de leche de vaca.

1 cucharada de mantequilla.

Preparación

1. En un recipiente mezcla la harina, puré y huevos. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.

2. Añade la azúcar, polvo de hornear y mantequilla. Bate la mezcla durante cinco minutos.

3. Agrega la leche y mezcla durante tres minutos.

4. Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno durante 35 minutos a 180º F.

5. Retira la torta del horno y déjala enfriar.

6. Decora la torta a tu gusto.

7. Sirve y degusta.

En definitiva, la torta de auyama es económica, fácil y rápida de preparar, además, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados, por ende, funciona para celebraciones familiares.

