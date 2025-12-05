Gastronomía

Paso a paso para preparar una exquisita torta de auyama con menos de 10 ingredientes súper económicos

La auyama cuida el sistema cardiovascular, optimiza el funcionamiento del aparato digestivo y cuida los riñones

Por Kristy Vásquez
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 07:50 am
Foto cortesía de: freepik
Foto cortesía de: freepik

La auyama cuida el sistema cardiovascular, optimiza el funcionamiento del aparato digestivo y cuida los riñones, ya que, es un alimento rico en vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y magnesio, según la información reseñada por La vanguardia.

En ese sentido, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de auyama, pero la torta es uno de los más consumidos, dado que, combina sabores y texturas que deleitan hasta los paladares más exigentes.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar una deliciosa torta de auyama?

Ingredientes
500 g de puré de auyama.
4 huevos.
1 taza de azúcar.
300 g de harina de trigo.
1 cucharadita de polvo para hornear.
250 ml de leche de vaca.
1 cucharada de mantequilla.

Preparación
1.    En un recipiente mezcla la harina, puré y huevos. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.
2.    Añade la azúcar, polvo de hornear y mantequilla. Bate la mezcla durante cinco minutos.
3.    Agrega la leche y mezcla durante tres minutos.
4.    Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno durante 35 minutos a 180º F.
5.    Retira la torta del horno y déjala enfriar.
6.    Decora la torta a tu gusto.
7.    Sirve y degusta.

En definitiva, la torta de auyama es económica, fácil y rápida de preparar, además, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados, por ende, funciona para celebraciones familiares.

Foto cortesía de: freepik

