El chocolate tiene propiedades vitamínicas que favorecen el sistema cardiovascular, al tiempo que también ayuda a reducir la presión arterial y mejora la capacidad cognitiva, según la información reseñada en Tua Saúde.
Port lo tanto, existe una amplia gama de postres a base de chocolate, pero la torta es uno de los más consumidos, gracias a la combinación de texturas y el exquisito sabor que deleita a cualquier la paladar.
Guía para preparar una torta de chocolate
Ingredientes
5 cucharadas de miel.
4 huevos.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
300 g de cacao en polvo.
350 g de fécula de maíz (maicena).
Preparación
- Vierte los huevos y el cacao en polvo en un recipiente. Mezcla los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.
- Añade la fécula de maíz a la mezcla y bate durante tres minutos.
- Agrega la esencia de vainilla a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.
- Añade la miel a la mezcla y bate todos los ingredientes durante cinco minutos.
- Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 35 minutos a 180ºF.
- Retira la torta de chocolate del horno y déjala enfriar.
- Decora la torta a tu gusto.
En conclusión, la torta de chocolate es ideal para compartir en eventos grandes con familiares y amigos, también es funcional para el postre cotidiano, dado que, la preparación es súper rápida con ingredientes económicos.
