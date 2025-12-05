Metro de Boston se moderniza: lanzan pruebas de tarjetas sin contacto a este precio

Suscríbete a nuestros canales

La CharlieCard es la tarjeta inteligente (smart card) recargable y sin contacto utilizada por la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA), que da servicio al área metropolitana de Boston, para pagar las tarifas del transporte público.

La MBTA está actualizando el sistema (llamado AFC 2.0) para que la CharlieCard ahora también tenga una versión digital que se pueda usar directamente desde el móvil (Apple Wallet o Google Wallet), facilitando los pagos sin contacto.

Permite pagar las tarifas de metro (Subway o "T") y autobús de forma rápida, simplemente acercándola al lector (tap and ride).

Es una tarjeta de plástico reutilizable y recargable (similar a muchas tarjetas de transporte en otras grandes ciudades).

Se puede cargar con un valor en efectivo (dinero que se va descontando por viaje) o con pases ilimitados por tiempo (de 1, 7 días o mensuales).

Está diseñada especialmente para los viajeros habituales, ya que a menudo ofrece una tarifa de viaje más económica que pagar con dinero en efectivo o con el CharlieTicket (un billete de papel).

Novedades del nuevo sistema

La nueva Charlie Card estará disponible como una tarjeta digital que se podrá agregar a billeteras móviles como Apple Wallet o Google Wallet (Android).

Los usuarios podrán gestionar saldos y administrar múltiples tarjetas a través del sitio web Charlie o la futura aplicación móvil Charlie.

Además de la nueva Charlie Card, los pasajeros ya pueden (o pronto podrán) pagar sus viajes en autobús, metro, Mattapan y Silver Lines (y eventualmente Commuter Rail) simplemente acercando su tarjeta de débito/crédito sin contacto, teléfono o reloj inteligente a los nuevos lectores.

Los beneficios de programas de tarifa reducida podrán vincularse a las nuevas formas de pago sin contacto (tarjetas bancarias o móvil).

Precios

La CharlieCard (la tarjeta de plástico recargable) no tiene un costo inicial; se esta entregando gratis en en este momento. Lo que sí se paga son las tarifas de viaje que se carguen en ella. El beneficio de usar la CharlieCard es que te permite viajar más barato que si pagaras con un billete de papel (CharlieTicket) o con dinero en efectivo.

Aquí tienes un resumen de las tarifas más populares al usar la CharlieCard:

Servicio Tarifa con CharlieCard Tarifa sin CharlieCard (Efectivo/CharlieTicket) Metro (Subway) $2.40 USD (viaje sencillo) $2.90 USD Bus Local $1.70 USD (viaje sencillo) $2.00 USD

También puedes cargar pases ilimitados en la CharlieCard:

Pase de 1 día: $11.00 USD (Viajes ilimitados por 24 horas en metro y bus local).

$11.00 USD (Viajes ilimitados por 24 horas en metro y bus local). Pase de 7 días: $22.50 USD (Viajes ilimitados por 7 días en metro y bus local).

$22.50 USD (Viajes ilimitados por 7 días en metro y bus local). LinkPass Mensual: $90.00 USD (Viajes ilimitados por un mes en metro y bus local).

Estado actual de las pruebas

La MBTA está llevando a cabo una fase de prueba con usuarios seleccionados para evaluar la usabilidad y accesibilidad de la nueva Charlie Card y su versión móvil.

Se espera que la nueva Charlie Card y la aplicación móvil estén disponibles para el público en general en una fecha posterior, con planes para expandir el sistema a Commuter Rail que es un sistema de trenes que conecta las áreas suburbanas y ciudades más lejanas de la periferia con el centro de Boston (principalmente a través de las estaciones North Station y South Station). Tambien la tarjeta Charlie quiere ser implementada para la primavera de 2026 en Ferry que es un servicio de transbordadores acuáticos.

