Programa de Educación Temprana en Boston: conoce de qué trata y cómo aplicar

La Oficina de Primera Infancia de Boston (OPI) está redoblando su compromiso con los más pequeños de la ciudad.

Esta organización se dedica a asegurar un sistema de educación y cuidado que sea universal, asequible y de alta calidad para todos los bebés, niños pequeños y niños menores de ocho años que crecen en Boston.

La OPI está transformando a Boston en una ciudad líder y acogedora para las familias, centrándose en el bienestar de los niños desde sus primeros años.

Prioridades del Programa de Educación Temprana de Boston

El programa establece pilares claros que priorizan la equidad y la accesibilidad. La OPI trabaja para expandir las opciones de cuidado infantil asequible para bebés y niños pequeños.

De manera fundamental, la Oficina acelera la creación de un sistema de preescolar universal (Pre-K) que abarca las Escuelas Públicas de Boston (BPS), organizaciones comunitarias y programas de cuidado familiar.

Además de los niños, la OPI invierte en el talento humano al construir trayectorias profesionales sostenibles para los educadores de educación temprana.

La misión central asegura que cada niño acceda a un entorno seguro y de apoyo, y que los padres o tutores obtengan el respaldo necesario para ejercer su papel como primeros maestros.

¿Quiénes son elegibles para acceder al Programa de Educación Temprana de Boston?

El programa beneficia a todos los niños menores de ocho años que residen en la Ciudad de Boston.

La visión de la OPI es universal, lo que significa que busca eliminar barreras económicas o sociales en el acceso al cuidado infantil.

¿Cuáles son los requisitos y cómo aplicar al programa de Boston?

La OPI ha hecho que inscribirse en los programas de cuidado infantil asequible sea mucho más fácil.

Para acceder y registrarse, la Oficina ha creado y promocionado la plataforma "Great Starts", que actúa como una ventanilla única, accesible y en varios idiomas.

Para aplicar, los padres o tutores simplemente visitan el portal en línea para revisar los requisitos específicos de los programas, que pueden variar según el tipo de cuidado, la edad del niño y los ingresos familiares.

Luego, pueden completar el proceso de solicitud digital en la misma plataforma. La OPI sugiere a las familias que utilicen este recurso como su primer paso para encontrar y asegurar la mejor opción de cuidado infantil y educación temprana en Boston.

