USCIS establece periodo clave para que venezolanos renueven el permiso de trabajo: estos son los pasos

La renovación del permiso de trabajo (Employment Authorization Document EAD) se realiza presentando nuevamente el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo .

USCIS recomienda iniciar este proceso con bastante antelación, generalmente unos 120 a 180 días (4 a 6 meses) antes de que expire su tarjeta actual. Este es el paso a paso a seguir:

Paso 1: Determinar la elegibilidad

Asegúrese de que su estatus migratorio actual aún lo califica para un EAD. La elegibilidad se basa en la Categoría de Elegibilidad bajo la cual se le otorgó su tarjeta original (por ejemplo, solicitantes de asilo, cónyuges de ciertos visados, etc.).

Paso 2: Completar el formulario I-765

Usar la última versión: descargue y complete la versión más reciente del Formulario I-765 disponible en el sitio web de USCIS.

Indicar la solicitud: en la Parte 1, debe seleccionar la opción que indica que está solicitando la "Renovación de su Permiso de Trabajo" ( Renewal of My Permission to Accept Employment ).

Información consistente: asegúrese de que toda la información, especialmente su nombre, dirección y número de extranjero (A-Number), coincida con la solicitud anterior y su documentación actual.

Paso 3: Reunir la documentación de apoyo

Debe incluir documentos que prueben su identidad, su estatus migratorio y su elegibilidad. La documentación requerida puede variar ligeramente según la categoría de elegibilidad, pero generalmente incluye:

Copias de EAD anteriores: copias del frente y reverso de su EAD actual o del EAD que venció.

Identificación con foto: copia de su pasaporte o documento de viaje.

Documentación de estatus: pruebas de su estatus migratorio actual (por ejemplo, copia de su I-94, recibos de solicitudes pendientes, etc.).

Paso 4: Pagar la tarifa de presentación

Verificar la tarifa: consulte la página de tarifas de USCIS para conocer el monto exacto de la tarifa de presentación del Formulario I-765.

Biométricos (si aplica): si se requiere una tarifa de servicios biométricos, debe incluirse.

Paso 5: Presentar la solicitud (lugar de envío)

El Formulario I-765 debe presentarse en la dirección correcta de presentación directa de USCIS (Lockbox) o de manera electrónica (si su categoría lo permite).

Determinación por categoría: la dirección postal (o Lockbox ) a la que debe enviar su paquete completo depende de la Categoría de Elegibilidad que usted esté marcando en el Formulario I-765 (la letra y número de la categoría que lo hace elegible para el EAD).

Consultar las instrucciones: para obtener la dirección postal precisa, debe revisar la página web de "Direcciones de Presentación Directa del I-765" de USCIS o consultar directamente las instrucciones del formulario.

Presentación en línea: si su categoría de elegibilidad es elegible para la presentación en línea, esta es generalmente la vía recomendada para acelerar el proceso.

Guardar copias: guarde copias completas de toda la solicitud enviada, incluyendo el cheque o giro postal.

