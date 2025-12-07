Alerta de desvíos del 7 al 12 de diciembre en Miami: conductores atentos a cierres y restricciones por obras de la I-395/SR 836/I-95

El estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), se mantiene anunciando alertas de tráfico para los conductores de Miami por la construcción y reparación de importantes arterias viales interconectadas, construcción de la I-395/SR 836/I-95, esta es la actualización de esta semana.
Le especificamos cuáles son las alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos anunciados desde este domingo 7 al viernes 12 de diciembre.
Esté al tanto de la información oficial sobre las restricciones que vienen en los próximos días, según la alerta semanal vial del portal de Connecting Miami.
I-95 actividades de construcción en curso
Cierres de carriles de la I-95
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.
Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.
Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.
Rampa de la I-95 en dirección norte al desvío de la I-395 en dirección este
- Domingo 7 de diciembre y lunes 8 de diciembre: la rampa de la I-95 en dirección norte a la I-395 en dirección este estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.
Los conductores pueden:
- Salga en la rampa de la calle NW 2 (Salida 2B)
- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue, luego gire a la derecha en NW 8 Street
- Continúe hacia el este por NW/NE 8 Street
- Gire a la izquierda en Biscayne Boulevard para acceder a A1A Norte/Miami Beach
Puede chequear el mapa de desvío en el siguiente enlace: Alert-395-95NB-06142019.
Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.
Los conductores pueden:
- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.
- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street
Consulte el mapa de desvío: Alert-395-NW14-detour-Map
Cierre de la rampa de la Calle 8 hacia la I-95 en dirección norte
- Del lunes 8 de diciembre al viernes 12 de diciembre La rampa de la NW 8th Street hacia la I-95 en dirección norte estará cerrada entre las 10 p. m. y las 5:30 a. m. El horario se ajustará en caso de eventos especiales.
Los conductores pueden:
- Vaya hacia el este por la calle NW 8
- Gire a la izquierda en NE 1 Avenue
- Ingrese a la rampa de la I-395 en dirección oeste para acceder a la I-95 en dirección norte.
Mapa de desvío: Alert-395-NW8ST-06122019
Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 8 del noroeste
- Del lunes 8 de diciembre al viernes 12 de diciembre – La rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 8 Street estará cerrada según sea necesario entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.
Los conductores pueden:
- Continúe hacia el sur por la I-95, luego salga en la rampa SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B).
-Continúe hasta SW 8 Street, luego gire a la izquierda para acceder a la rampa I-95 en dirección norte.
- Continúe hacia el norte por la I-95 y salga en la rampa NW 2 Street/Arena (Salida 2B).
- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue para conectarse con NW 8 Street
Mapa de desvío: Alert-395-SB95NW8-detour-map
I-395 actividades de construcción en curso
Cierres de carriles principales de la I-395
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.
Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre Los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 7:00 para obras de mejora del drenaje.
También será necesario cerrar carriles durante el día. Los horarios de entrada y salida se ajustarán en días de eventos especiales.
- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace
- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue
- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street
Mapa de desvíos: i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf
Desvío de la Calle 14 del noroeste
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: la calle NW 14, desde la avenida NW 3 hasta la avenida NW 7, permanecerá cerrada según sea necesario entre las 21:00 y las 5:30.
Se implementarán cierres de carriles durante el día según sea necesario entre las 9:00 y las 16:00.
Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:
- Gire a la derecha en NW 3 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street
- Gire a la izquierda en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street
Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:
- Gire a la izquierda en NW 7 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street
- Gire a la derecha en NW 3 Avenue para conectarse con NW 14 Street
Mapa de desvío: Alert-395-NW14-Map
Cierres de carriles durante el día en la avenida NE 2
- Del lunes 8 de diciembre al viernes 12 de diciembre: hasta dos carriles en la Avenida NE 2 en dirección sur y norte desde la Calle NE 13 hasta la I-395 estarán cerrados entre las 9 a.m. y las 4 p.m.
Los conductores serán desviados alrededor de la zona de trabajo.
SR 836 actividades de construcción en curso
Cierre total de la SR 836
- Del domingo 7 de diciembre al miércoles 10 de diciembre: todos los carriles en dirección este y oeste de la SR 836 estarán cerrados desde NW 17 Avenue hasta NW 12 Avenue entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.
Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección este pueden:
- Salga en la rampa de NW 17 Avenue South (Ballpark), luego gire a la derecha en NW 17 Avenue
- Gire a la izquierda en NW 7 Street
- Gira a la izquierda en la NW 12 Avenue para conectar con la rampa de la SR 836 en dirección este.
Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección oeste pueden:
- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue
- Gire a la derecha en NW 7 Street
- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.
Mapa de desvío: alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.
Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17
- Jueves 11 de diciembre y viernes 12 de diciembre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17 el jueves 11 de diciembre, entre las 22:00 y las 5:30, y a partir de las 22:00 del viernes 12 de diciembre hasta las 10:00 del sábado 13 de diciembre, para el vertido seguro del hormigón de las estructuras de soporte de un puente elevado.
Dos carriles estarán cerrados a las 21:00.
Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:
- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street
- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.
- Gire a la derecha en South Miami Avenue
- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur
Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur pueden
- Continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace
Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a SR 836 en dirección este, I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway pueden
- Continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.
Los desvíos se indican a continuación: Alert-395-FULL-CLOSURE-EB-836-NW17-AVE-V2
Cierres de carriles en la SR 836
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9:00 p.m. y las 5:30 a.m.
Los cierres del viernes se implementarán entre las 10 p.m. y las 9 a.m.
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta NW 17 Avenue estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9:00 p.m. y las 5:30 a.m.
Los cierres del viernes se implementarán entre las 10 p.m. y las 9 a.m.
Rampa de la avenida NW 12 hacia el sur hacia el desvío de la SR 836 hacia el este
Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: la rampa de la Avenida NW 12 en dirección sur hacia la SR 836 en dirección este estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.
Los conductores pueden:
- Gire a la derecha en NW 14 Street
- Gire a la izquierda en la Avenida NW 14 y continúe por la Calle NW 11
- Gire a la izquierda en NW 12 Avenue para acceder a la rampa de entrada este de SR 836
Mapa de desvío: Alert-395-SB12EB836-Map.
Desvío de la avenida NW 10
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: la Avenida NW 10 estará cerrada desde la Calle NW 13 hasta la Calle NW 14 entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.
Se implementarán cierres de un solo carril durante el día entre las 9 a. m. y las 3:30 p. m.
Los conductores que viajan hacia el norte por la Avenida NW 10 pueden:
- Vaya hacia el este por la calle NW 13
- Gire a la izquierda en NW 8 Court
- Gire a la izquierda en NW 14 Street para conectarse con NW 10 Avenue
Los conductores que viajan en dirección sur por la Avenida NW 10 pueden:
- Vaya hacia el este por la calle NW 14
- Gire a la derecha en NW 8 Court
- Gire a la derecha en NW 13 Street para acceder a NW 10 Avenue
Mapa de desvío: Alert-395-NW10-Map
Cierre de carril en sentido sur, de la SR 7/US 441/NW 7 AVENUE durante el día
- Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.
El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.
