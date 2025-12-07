Alerta de desvíos del 7 al 12 de diciembre en Miami: conductores atentos a cierres y restricciones por obras de la I-395/SR 836/I-95

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), se mantiene anunciando alertas de tráfico para los conductores de Miami por la construcción y reparación de importantes arterias viales interconectadas, construcción de la I-395/SR 836/I-95, esta es la actualización de esta semana.

Le especificamos cuáles son las alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos anunciados desde este domingo 7 al viernes 12 de diciembre.

Esté al tanto de la información oficial sobre las restricciones que vienen en los próximos días, según la alerta semanal vial del portal de Connecting Miami.

I-95 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 en dirección norte al desvío de la I-395 en dirección este

Domingo 7 de diciembre y lunes 8 de diciembre: la rampa de la I-95 en dirección norte a la I-395 en dirección este estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Salga en la rampa de la calle NW 2 (Salida 2B)

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue, luego gire a la derecha en NW 8 Street

- Continúe hacia el este por NW/NE 8 Street

- Gire a la izquierda en Biscayne Boulevard para acceder a A1A Norte/Miami Beach

Puede chequear el mapa de desvío en el siguiente enlace: Alert-395-95NB-06142019.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Consulte el mapa de desvío: Alert-395-NW14-detour-Map

Cierre de la rampa de la Calle 8 hacia la I-95 en dirección norte

Del lunes 8 de diciembre al viernes 12 de diciembre La rampa de la NW 8th Street hacia la I-95 en dirección norte estará cerrada entre las 10 p. m. y las 5:30 a. m. El horario se ajustará en caso de eventos especiales.

Los conductores pueden:

- Vaya hacia el este por la calle NW 8

- Gire a la izquierda en NE 1 Avenue

- Ingrese a la rampa de la I-395 en dirección oeste para acceder a la I-95 en dirección norte.

Mapa de desvío: Alert-395-NW8ST-06122019

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 8 del noroeste

Del lunes 8 de diciembre al viernes 12 de diciembre – La rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 8 Street estará cerrada según sea necesario entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95, luego salga en la rampa SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B).

-Continúe hasta SW 8 Street, luego gire a la izquierda para acceder a la rampa I-95 en dirección norte.

- Continúe hacia el norte por la I-95 y salga en la rampa NW 2 Street/Arena (Salida 2B).

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue para conectarse con NW 8 Street

Mapa de desvío: Alert-395-SB95NW8-detour-map

I-395 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre Los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 7:00 para obras de mejora del drenaje.

También será necesario cerrar carriles durante el día. Los horarios de entrada y salida se ajustarán en días de eventos especiales.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street

Mapa de desvíos: i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf

Desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: la calle NW 14, desde la avenida NW 3 hasta la avenida NW 7, permanecerá cerrada según sea necesario entre las 21:00 y las 5:30.

Se implementarán cierres de carriles durante el día según sea necesario entre las 9:00 y las 16:00.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

- Gire a la derecha en NW 3 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

- Gire a la izquierda en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

- Gire a la izquierda en NW 7 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

- Gire a la derecha en NW 3 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Mapa de desvío: Alert-395-NW14-Map

Cierres de carriles durante el día en la avenida NE 2

Del lunes 8 de diciembre al viernes 12 de diciembre: hasta dos carriles en la Avenida NE 2 en dirección sur y norte desde la Calle NE 13 hasta la I-395 estarán cerrados entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los conductores serán desviados alrededor de la zona de trabajo.

SR 836 actividades de construcción en curso

Cierre total de la SR 836

Del domingo 7 de diciembre al miércoles 10 de diciembre: todos los carriles en dirección este y oeste de la SR 836 estarán cerrados desde NW 17 Avenue hasta NW 12 Avenue entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección este pueden:

- Salga en la rampa de NW 17 Avenue South (Ballpark), luego gire a la derecha en NW 17 Avenue

- Gire a la izquierda en NW 7 Street

- Gira a la izquierda en la NW 12 Avenue para conectar con la rampa de la SR 836 en dirección este.

Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección oeste pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Mapa de desvío: alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Jueves 11 de diciembre y viernes 12 de diciembre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17 el jueves 11 de diciembre, entre las 22:00 y las 5:30, y a partir de las 22:00 del viernes 12 de diciembre hasta las 10:00 del sábado 13 de diciembre, para el vertido seguro del hormigón de las estructuras de soporte de un puente elevado.

Dos carriles estarán cerrados a las 21:00.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur pueden

- Continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a SR 836 en dirección este, I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway pueden

- Continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Los desvíos se indican a continuación: Alert-395-FULL-CLOSURE-EB-836-NW17-AVE-V2

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9:00 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 10 p.m. y las 9 a.m.

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta NW 17 Avenue estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9:00 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 10 p.m. y las 9 a.m.

Rampa de la avenida NW 12 hacia el sur hacia el desvío de la SR 836 hacia el este

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: la rampa de la Avenida NW 12 en dirección sur hacia la SR 836 en dirección este estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Gire a la derecha en NW 14 Street

- Gire a la izquierda en la Avenida NW 14 y continúe por la Calle NW 11

- Gire a la izquierda en NW 12 Avenue para acceder a la rampa de entrada este de SR 836

Mapa de desvío: Alert-395-SB12EB836-Map.

Desvío de la avenida NW 10

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: la Avenida NW 10 estará cerrada desde la Calle NW 13 hasta la Calle NW 14 entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Se implementarán cierres de un solo carril durante el día entre las 9 a. m. y las 3:30 p. m.

Los conductores que viajan hacia el norte por la Avenida NW 10 pueden:

- Vaya hacia el este por la calle NW 13

- Gire a la izquierda en NW 8 Court

- Gire a la izquierda en NW 14 Street para conectarse con NW 10 Avenue

Los conductores que viajan en dirección sur por la Avenida NW 10 pueden:

- Vaya hacia el este por la calle NW 14

- Gire a la derecha en NW 8 Court

- Gire a la derecha en NW 13 Street para acceder a NW 10 Avenue

Mapa de desvío: Alert-395-NW10-Map

Cierre de carril en sentido sur, de la SR 7/US 441/NW 7 AVENUE durante el día

Del domingo 7 de diciembre al viernes 12 de diciembre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

