Nuevo diagnóstico de cáncer en la Familia Real Británica: conozca de quién se trata

La Familia Real Británica se enfrenta a un nuevo reto de salud en su círculo cercano.

India Hicks, diseñadora, exmodelo y ahijada del rey Carlos III, de 58 años, reveló a través de su plataforma Substack que fue diagnosticada con cáncer de piel.

La noticia se suma a los recientes diagnósticos de cáncer del propio Rey Carlos III y de la Princesa de Gales, Kate Middleton.

Diagnóstico de India Hicks

India Hicks, madre de cinco hijos, compartió la noticia con una mezcla de incertidumbre y honestidad, detallando la naturaleza de su diagnóstico.

"Llegaron los resultados de una reciente operación de cáncer de piel, y la noticia no fue muy buena”, escribió Hicks, describiendo cómo un tumor de crecimiento rápido fue detectado en la parte inferior de su pantorrilla.

Tras el diagnóstico, Hicks se sometió de urgencia a una cirugía de Mohs en Miami, una técnica precisa para eliminar el tejido canceroso capa por capa.

Hicks declaró que el procedimiento fue exitoso y se siente afortunada: "Esta vez, tuve suerte", afirmó tras recibir el alta médica y celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia.

Vínculos con la Casa Windsor

India Hicks no es una figura lejana a la monarquía, sino que posee lazos históricos y familiares muy sólidos con la Casa Windsor.

Es ahijada del Rey Carlos III, su madre, Lady Pamela Hicks (96 años), fue dama de compañía de la Reina Isabel II, prima hermana del Príncipe Felipe y es la descendiente viva de mayor edad de la Reina Victoria.

A la edad de 13 años, India Hicks fue una de las damas de honor en la boda de Carlos y Diana, celebrada en 1981 en la catedral de San Jorge de Londres.

Salud de la Familia Real

La revelación de Hicks ocurre en un momento sensible para la monarquía, que ha enfrentado públicamente dos diagnósticos de cáncer en 2024.

Rey Carlos III Cáncer (diagnosticado en febrero de 2024). Continúa bajo tratamiento y ha reducido su agenda, aunque Buckingham Palace asegura que la enfermedad está "controlada".

Kate Middleton Cáncer (revelado en marzo de 2024). Tras someterse a cirugía abdominal y tratamiento, confirmó en enero de 2025 que la enfermedad estaba en remisión, retomando progresivamente sus funciones públicas.

