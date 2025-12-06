Aerolíneas Estelar ofrece alternativas de vuelo para la ruta Madrid - Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea internacional Estelar, anunció este sábado que ofrece alternativas de vuelo a los pasajeros con viajes para la ruta Caracas - Madrid.

A través de su cuenta en Instagram, la aerolínea difundió un comunicado en el que asegura que los pasajeros tendrán alternativas de viaje.

Alternativas de vuelo de Estelar

De acuerdo con la información proporcionada, esta opción de vuelo estará vigente a partir del lunes 8 de diciembre, solo para "aquellos pasajeros con fecha de viaje afectada".

Destaca que con el objetivo de mantener la conexión entre Madrid y Caracas, la ruta alternativa será la siguiente:

Caracas – Barbados – Madrid

Madrid – Barbados – Caracas

Adicionalmente resalta que "aquellos que tienen su itinerario en fechas próximas, mantendrán su vuelo en los días correspondientes".

En este sentido, destacó que solo "los viernes sufrirá una leve modificación".

Vuelos programados para después del 8 de diciembre

Al respecto, la aerolínea destacó que "si usted es un pasajero en las fechas antes mencionadas o tiene fecha de viaje próximamente, le invitamos a comunicarse a través de nuestro número de atención al cliente".

Canales oficiales de información de Estelar:

0424 236 4555

Correo: [email protected].

