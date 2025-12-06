Activan asambleas comunitarias en todo el territorio nacional: fechas y jornadas claves

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 6 de diciembre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, anunció que se llevará a cabo una intensa jornada de asambleas en las comunidades.

Las mismas se realizarán a nivel nacional, durante los días lunes, martes y miércoles, con el objetivo de estructurar y perfeccionar su maquinaria política.

De acuerdo con Venezolana de Televisión (VTV), estas actividades buscan dar cumplimiento a las tareas encomendadas por el presidente Nicolás Maduro.

Impulso al mando colectivo comunal

Desde el estado Monagas, durante la juramentación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos, Cabello destacó que esta movilización y fortalecimiento interno es una respuesta directa a las "continuas amenazas del imperialismo".

El llamado al partido es a consolidar sus bases mediante la creación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CCBI), lo que significa un "salto organizativo" crucial, pasando de un liderazgo individual a un "mando colectivo".

Nuevas adhesiones en Monagas

Cabello resaltó el caso del estado Monagas de ejemplo. Allí, como resultado de las convocatorias, se lograron sumar 14 nuevas comunidades que, eran consideradas de difícil acceso.

Cabello también hizo hincapié en la respuesta del pueblo ante los llamados a la defensa de la nación, señalando que los ciudadanos acudieron "presurosos".

El dirigente recordó que las amenazas contra el país y su búsqueda por los recursos venezolanos no son recientes, sino que se extienden por más de un siglo. Denunció que estas presiones se manifiestan a través de "amenazas, terrorismo psicológico".

