Globos de Oro 2026: los latinos que dominan las categorías principales

La 83ª edición de los Globos de Oro dio a conocer sus nominaciones y por supuesto, el talento latinoamericano y de origen hispano logró una presencia significativa en las categorías más importantes de cine y televisión.

Con al menos cinco figuras clave en la contienda, la gala de 2026 promete ser una celebración de la diversidad.

En este sentido, el brasileño Wagner Moura ('The Secret Agent'), el mexicano Diego Luna ('Andor') y el puertorriqueño Benicio del Toro ('One Battle After Another') competirán en diferentes categorías de interpretación por un Globo de Oro en la próxima edición de estos galardones que se celebrará el 11 de enero en Los Ángeles.

Además, el cineasta mexicano Guillermo del Toro es el gran protagonista de la presencia latina. Su visión única y ambiciosa en la dirección de la película Frankenstein le ha valido una codiciada nominación a Mejor Director.

Junto a él, el actor Oscar Isaac (Guatemala/Estados Unidos) se consolida como una de las estrellas de la temporada. Isaac está nominado en la categoría de Mejor Actor en Película de Drama, precisamente por su papel protagónico en el proyecto de Del Toro, una colaboración que subraya el peso del talento latino cuando trabaja en conjunto.

Cabe destacar, que las nominaciones latinas en categorías clave como Mejor Director y Mejor Actor, tanto en cine como en televisión, es un claro indicio de la influencia y el reconocimiento que han alcanzado estos artistas dentro de la industria cinematográfica y televisiva de Estados Unidos. La gala de los Globos de Oro 2026, a celebrarse el próximo 11 de enero, promete ser una noche memorable para el talento de habla hispana.

