Turpial Airlines reactiva la ruta Valencia - Panamá: conoce la frecuencia de vuelos

La aerolínea venezolana Turpial Airlines, reactivó la ruta de viaje Valencia - Panamá.

A través de su cuenta en Instagram, la línea aérea difundió la información y brindó detalles sobre la fercuencia que tendrá la ruta.

Ruta Valencia - Panamá

De acuerdo con la información proporcionada, el retorno de estos vuelos estará activo a partir del 15 de diciembre de 2025.

Asimismo, señala que la ruta tendrá una frecuencia de dos viajes por semana, específicamente los días lunes y miércoles, en los siguientes horarios:

Salida desde Valencia a las 2 de la tarde, llegando a las 3 de la tarde.

Salida desde Panamá a las 4 de la tarde, llegando a Valencia a las 7 de la noche.

Turpial Airlines

Adicionalmente, la aerolínea anunció la nueva ruta Valencia - Medellín, los viajes saldrán todos los sábados a las 8:30 de la mañana, arribando a Colombia a las 9am. Mientras que el retorno parte a las 10am y arriba a Valencia a las 12:30 de la tarde.

Esta ruta estará habiltiada a partir del 13 de diciembre del año en curso.

Por otra parte, también las nuevas frecuencias de la ruta Valencia - Bogotá, quedando de la siguiente manera:

Días miércoles, jueves y viernes:

Valencia - Bogotá, salida: 08:30 / llegada 09:00

Bogotá - Valencia, salida 10:00 / llegada 12:30

Días lunes y domingo:

Valencia - Bogotá, salida: 17:00 / llegada 17:30

Bogotá - Valencia, salida 18:30 / llegada 21:00

