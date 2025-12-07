Entrada gratuita a parques nacionales de EEUU para 2026: suman el día de nacimiento de Trump, pero eliminan otros dos festivos

Suscríbete a nuestros canales

Cada año, durante ciertos días de conmemoración histórica, los parques nacionales de Estados Unidos (EEUU) suelen mantener una promoción de entradas gratuitas para ciudadanos americanos, esta vez la lista para el 2026 ha sufrido cambios descubra de qué se trata.

En principio, la administración de Donald Trump ha decidido “agregar” un día que antes no ofrecía la gratuidad de la entrada, se trata del 14 de junio, correspondiente al Día de La Bandera y, casualmente, el día del cumpleaños del actual presidente Donald Trump.

Sin embargo, el término “agregar” no es tan correcto, ya que a la par se están eliminando el beneficio de dos días festivos que hasta ahora permitían la entrada sin costo.

Los días de entrada gratuita restantes, junto con el cumpleaños de Trump, han sido denominados "Días patrióticos de entrada gratuita para residentes".

Esto también está relacionado con un cambio que reserva estos días gratuitos solo para ciudadanos y residentes permanentes de EEUU, excluyendo a los turistas internacionales.

¿Qué días fueron eliminados del beneficio festivo en parques de EEUU?

Estamos hablando que se han eliminado el Día de Martin Luther King Jr. y el Día de la Emancipación, que es el 19 de junio.

El Servicio de Parques de EEUU ha dado a conocer que esta nueva política de entrada gratuita entrará en vigor el 1 de enero.

Los otros días de entrada gratuita a los parques en 2026 son:

El Día de los Presidentes, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día de la Constitución, el Día de los Veteranos, el cumpleaños del presidente Theodore Roosevelt (27 de octubre) y el aniversario de la creación del Servicio de Parques (25 de agosto).

Medida polémica

El gobierno de Trump ha justificado estos cambios como parte de una política de "Estados Unidos Primero" ("Americans First").

La portavoz de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, Kristen Brengel, dijo que, aunque las administraciones presidenciales han ajustado los días gratuitos en el pasado, la eliminación del Día de Martin Luther King Jr. es particularmente preocupante.

Por un lado, el día se ha convertido en una fecha popular de servicio para grupos comunitarios que utilizan el acceso gratuito para realizar proyectos de voluntariado en los parques.

Lo cierto es que, ha habido una fuerte reacción a la eliminación de los días festivos históricos.

Algunos líderes de derechos civiles expresaron su oposición al cambio cuando la noticia comenzó a difundirse el fin de semana.

Los representantes de derechos civiles y legisladores demócratas han manifestado su oposición al cambio, calificándolo de un ataque a la historia afroamericana y a la inclusión.

“El presidente no solo agregó su propio cumpleaños a la lista, sino que eliminó dos días festivos que marcan la lucha de los estadounidenses negros por los derechos civiles y la libertad”, dijo la senadora demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto.

La medida ha sido vista como un movimiento político y divisivo.

“El racismo crudo y descarado apesta hasta el cielo”, escribió en las redes sociales Cornell William Brooks, profesor de la Escuela Kennedy de Harvard y expresidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), refiriéndose a la nueva política.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube