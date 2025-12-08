INTT: fechas y lugares exactos de operativos en cinco estados del 9 al 12 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció un nuevo despliegue de operativos especiales en cinco entidades del país, con el objetivo de acercar sus servicios y actualizar el registro nacional de vehículos y conductores.

Las jornadas se realizarán entre el 9 y el 12 de diciembre en sedes municipales y oficinas de transporte específicas, reseña una NDP.

INTT activa operativos en Aragua, Miranda, Lara, Yaracuy y Zulia

Los estados que activarán jornadas especiales de trámites son:

Aragua

Este operativo se realizará del 10 al 12 de diciembre en el municipio Santos Michelena, en la Oficina Municipal del Transporte ubicada en la avenida 19 de abril de La Victoria.

Lara

Para los larenses, la jornada estará activa el 10 de diciembre en el municipio Iribarren, en la sede del gobierno de la parroquia Bobare.

Miranda

En esta entidad, el INTT prestará sus servicios en el municipio Guaicaipuro en la sede del Concejo Municipal el día 11 del presente mes.

Yaracuy

Para los usuarios de este estado central del país, el operativo se activará el martes 9 de diciembre en el municipio Sucre, en la sede de la Alcaldía, ubicada en calle Comercio con calle Bolívar, sector Guama.

Zulia

La jornada se realizará en el municipio La Guajira, el 11 de diciembre en la sede de la UBCH Matera Nueva y está dirigida a la comunidad de Mara.

Estos operativos facilitan la realización de trámites esenciales como la renovación de licencias y el registro vehicular, promoviendo la actualización de documentos de manera oportuna.

