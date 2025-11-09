Trámites

INTT: conoce los requisitos para tramitar las placas de tu vehículo

Los recaudos los puede presentar ante la sede del organismo más cercano a su comunidad

Por Selene Rivera
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 11:30 pm

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó a los conductores cuáles son los requisitos para tramitar las placas vehiculares.

A través de su cuenta en Instagram, el INTT difundió la lista de recaudos y explicó cómo debe realizar el proceso para este trámite.

Placas vehiculares 

De acuerdo con la información proporcionada por el INTT, actualmente la sede ubicada en La Cañada, en el estado Zulia, invitó a los conductores a renovar las placas identificadoras de vehículos, para casos de deterioro, robo, extravío o si portan formatos anteriores.

En este sentido resalta que debe presentar los recaudos ante la sede del INTT correspondiente para llevar a cabo su trámite.

Requisitos

  • Planilla Única de Trámite
  • Cédula de identidad laminada
  • Certificado de Registro de Vehículos (original)
  • Placas físicas del vehículo en caso de deterioro
  • En caso de robo o extravío debe presentar la denuncia ante el CICPC junto a la experticia que ejecuta la PNB

 

