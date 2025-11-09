INTT: conoce los requisitos para tramitar las placas de tu vehículo

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó a los conductores cuáles son los requisitos para tramitar las placas vehiculares.

A través de su cuenta en Instagram, el INTT difundió la lista de recaudos y explicó cómo debe realizar el proceso para este trámite.

Placas vehiculares

De acuerdo con la información proporcionada por el INTT, actualmente la sede ubicada en La Cañada, en el estado Zulia, invitó a los conductores a renovar las placas identificadoras de vehículos, para casos de deterioro, robo, extravío o si portan formatos anteriores.

En este sentido resalta que debe presentar los recaudos ante la sede del INTT correspondiente para llevar a cabo su trámite.

Requisitos

Planilla Única de Trámite

Cédula de identidad laminada

Certificado de Registro de Vehículos (original)

Placas físicas del vehículo en caso de deterioro

En caso de robo o extravío debe presentar la denuncia ante el CICPC junto a la experticia que ejecuta la PNB

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube