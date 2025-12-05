Alerta laboral! Inmigración disminuye los plazos de permisos de trabajo: USCIS anuncia los cambios

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció una significativa reducción en la duración de los permisos de trabajo (EAD) para varios grupos de inmigrantes. El periodo de validez disminuirá de cinco años a solo 18 meses.

La medida afecta a solicitantes de asilo, refugiados y personas con ajuste de estatus, generando preocupación por los costos y la estabilidad. USCIS justifica el cambio como una forma de garantizar la seguridad pública.

¿Qué cambio específico anunció USCIS?

El USCIS anunció un importante cambio en la duración de los permisos de trabajo asociados a diversas peticiones migratorias. La agencia informó que la duración máxima del permiso de trabajo se reducirá drásticamente.

El periodo de validez disminuirá de cinco años a tan solo 18 meses. Este cambio afectará a los extranjeros con solicitudes de autorización de empleo pendientes o presentadas.

¿A quiénes afecta la reducción del permiso de trabajo?

La reducción en la duración del permiso de trabajo impactará a varios grupos de inmigrantes que tienen solicitudes de autorización de empleo. El abogado de inmigración Enrique Espinoza explicó quiénes se verán afectados.

La lista incluye a refugiados, personas que ya tienen asilo, quienes tienen suspensión de deportación, personas con casos de asilo pendientes y aquellos que aplican para ajuste de estatus.

¿Cuándo entra en vigor la nueva medida?

El cambio en la duración de los permisos de trabajo entrará en efecto a partir de este viernes 5 de diciembre de 2025. El director de la agencia, Joseph Edlow, justificó la medida en un comunicado oficial.

Edlow comentó: “Reducir el período máximo de validez de los permisos de trabajo garantizará que quienes deseen trabajar en Estados Unidos no son una amenaza para la seguridad pública, ni promueven ideologías antiamericanas”.

¿Cuál es el impacto económico del cambio para los migrantes?

La reducción a 18 meses tendrá un impacto significativo en los bolsillos de los migrantes y en ciertos sectores económicos. El abogado Espinoza señaló que “La gente va tener que incurrir en un gasto básicamente tres veces más rápido que lo que se había planeado”.

Actualmente, la cuota para solicitar un permiso de trabajo es de $470 dólares en línea y $520 dólares por correo. El economista Ramiro J. Atristaín cree que el efecto afectará a sectores como el home care y las tiendas, según un análisis de The National Foundation of American Policy.

