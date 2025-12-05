Wall Street castiga a Netflix tras megafusión

Suscríbete a nuestros canales

La anunciada adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Netflix por 82.700 millones de dólares generó una reacción inmediata en la apertura de Wall Street.

Las acciones del gigante del streaming (Netflix) cayeron un 4,26 % este viernes, mientras que los títulos de la compañía adquirida (WBD) registraron un alza del 3,34 %.

Wall Street castiga a Netflix

La caída de Netflix en bolsa refleja la cautela de los inversionistas ante el alto costo de la operación, que incluye la compra de los estudios de cine y televisión, así como las plataformas HBO y HBO Max.

Por otro lado, la subida de WBD es una respuesta directa y positiva al precio final de la transacción, reportó la agencia de noticias EFE.

La oferta final de Netflix se estableció en 27,75 dólares por acción de WBD, superando la propuesta de 24 dólares por acción que había presentado su competidor, Paramount.

Comcast también participó en las pujas por la adquisición.

Se proyecta que el cierre de esta megatransacción, que unirá dos de las mayores productoras de entretenimiento del mundo, ocurra después de la separación de Discovery Global.

Esta compañía se centrará en la televisión y englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales abiertos en Europa.

El catálogo incluirá producciones de HBO como 'The Big Bang Theory', 'The Sopranos' o 'Game of Thrones', o películas como 'The Wizard of Oz' y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como 'Wednesday', 'Money Heist', 'Bridgerton' o 'Adolescence'.

Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.

